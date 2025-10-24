قار بارىسى رەسمي تۇردە قىرعىزستاننىڭ سيمۆولى بولىپ تانىلدى
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مينيسترلەر كابينەتىن قار بارىسىن ەلدىڭ ۇلتتىق سيمۆولى رەتىندە تانۋ تۋرالى قاۋلى قابىلدادى. قۇجاتتا قار بارىسىنىڭ رەسمي لوگوتيپى جانە ونى پايدالانۋ ءتارتىبى بەكىتىلگەن، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بۇل شەشىم قىرعىز رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ «قار بارىسىن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق نىشانى رەتىندە تانۋ تۋرالى» جارلىعىنا سايكەس ەلدىڭ تابيعي جانە مادەني مۇراسىن كورسەتەتىن نىشانداردى ساقتاۋ، قورعاۋ جانە ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا قابىلداندى.
لوگوتيپتى كەلەسى جاعدايلاردا پايدالانۋعا بولادى:
* مەملەكەتتىك جانە باسقا دا ماراپاتتاردا، ەسكەرتكىش مونەتالار مەن بانكنوتالاردا؛ - مەملەكەتتىك مەرەكەلەردى، ەستەلىك كۇندەردى جانە رەسمي ءىس-شارالاردى بەزەندىرۋدە؛
* كادەسىيلار مەن باسپا ماتەريالدارىن وندىرۋدە، سونداي-اق عيماراتتاردى، قۇرىلىستاردى جانە كولىك قۇرالدارىن جوبالاۋدا؛ - ساۋلەت جانە ساندىك ەلەمەنتتەردە؛
* قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ يميدجىن ەل ىشىندە دە، شەتەلدە دە ىلگەرىلەتۋگە باعىتتالعان كورمەلەر، جارمەڭكەلەر، فەستيۆالدار جانە باسقا دا ءىس-شارالار كەزىندە؛
* ءبىلىم بەرۋ، مادەني جانە باسقا دا باعدارلامالاردا؛
* قىرعىز رەسپۋبليكاسىن تانىستىراتىن پرەزەنتاتسيالاردا، اقپاراتتىق ماتەريالداردا جانە رەسمي ينتەرنەت- رەسۋرستاردا.
كەلەسىلەرگە رۇقسات ەتىلمەيدى:
* سۋرەتتى بۇرمالاۋ نەمەسە دەفورماتسيالاۋ؛
* قىرعىزستان زاڭناماسىن بۇزاتىن جازۋلار، سۋرەتتەر نەمەسە ونىمدەرمەن بىرگە پايدالانۋ؛
* مەملەكەتتىڭ بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەتىن نەمەسە ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى كەمسىتەتىن كونتەكستە پايدالانۋ؛
* قىرعىز رەسپۋبليكاسىندا وندىرىلگەن ونىمدەردى ساياسي تۇرعىدان ورىنسىز جارناما ماقساتتارىندا؛ ۇگىت-ناسيحات جۇرگىزۋدە؛ نەمەسە لوگوتيپتى ەل زاڭناماسىنا سايكەس اۆتورلىق قۇقىق يەسىنە بەرىلگەن جاعدايلاردى قوسپاعاندا، پايدالانۋ.
پايدالانۋ ءتارتىبىن بۇزۋ، بەينەنى بۇرمالاۋ نەمەسە لوگوتيپتى رۇقساتسىز پايدالانۋ ءۇشىن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ تابيعي رەسۋرستار، ەكولوگيا جانە تەحنيكالىق قاداعالاۋ مينيسترلىگىنە قار بارىسىنىڭ پوپۋلياتسياسىن جانە ونىڭ مەكەندەۋ ورتاسىن قورعاۋ جونىندەگى ءىس- شارالار جوسپارىن بەكىتۋ تاپسىرىلدى.
بارلىق مەملەكەتتىك ورگاندار، جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ورگاندارى، ۇيىمدار مەن مەكەمەلەر مەنشىك تۇرىنە قاراماستان وسى قاۋلىنى ورىنداۋعا مىندەتتى.
ەلىمىزدە قانشا قار بارىسى بار ەكەنىن مىنا ماتەريالدان وقي الاسىز.