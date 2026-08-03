قاقتىعىس قۇرساۋىنداعى قىرىم
استانا. قازاقپارات - سوعىس قىرىمدىقتاردى تىعىرىققا تىرەدى. رەسەيلىك اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ جاعدايى ۇرىس قيمىلدارى جالعاسقان سايىن ناشارلاپ بارادى.
ەلەكتر جارىعى مەن سۋ وشە بەرەدى. مۇقتاج جانداردى تاماقتاندىرۋ ءۇشىن دالادا اسحانالار قۇرىلعان. كاسىپورانداردىڭ جۇمىسى گەنەراتورلارعا قاراپ قالدى. قىرىم تۇرعىندارى ەلەكتر قۋاتى مەن سۋدىڭ ءجيى ءوشۋى ۇيرەنشىكتى جاعدايعا اينالعانىن ايتىپ شاعىمدانۋدا.
«روسسيا 1» تەلەارناسىنىڭ ءتىلشىسى ەلەنا ەروفەيەۆانىڭ حابارلاۋىنشا، تۇبەك ەلەكتر ينفراقۇرىلىمىنا جاسالعان شابۋىلدار سالدارىنان وتە اۋىر جاعدايعا تاپ بولعان. توتەنشە جاعداي جاريالاندى. تەمىرجول قاتىناسى دا قيىنداعان. تاماق كادىمگى وشاق پەن گاز وتتىقتا پىسىرىلەدى. حالىق گەنەراتورلاردىڭ دارىلداعان داۋىسىنا دا كوندىككەن. تەلەفونىن قۋاتتاۋ ءۇشىن ساعاتتاپ كۇتەدى.
تۇرعىندار مۇقتاج ادامدار ءۇشىن كومەك جيناپ جاتىر. كەزەكتە ۇزىن سانى 30 ادام تۇر. كوبى - زەينەتكەرلەر مەن بالالار. قىرىم تۇرعىندارى 2 اپتادان بەرى جارىقسىز جانە ىستىق سۋسىز ءومىر ءسۇرىپ جاتىر. سۋدى تەك وسى جەردە عانا قايناتادى. ول تەرموسقا قۇيىلىپ، تۇرعىندارعا تاراتىلادى.
ق. توقايەۆ ماسكەۋ مەن كيەۆتى كەلىسسوزگە شاقىردى
قىرىم تۇرعىندارىن تىعىرىققا تىرەگەن داعدارىستى ەڭسەرۋ ءۇشىن ساياسي شەشىم قاجەت. حالىقارالىق دەڭگەيدە قاقتىعىستى رەتتەۋ جانە ديپلوماتياعا بەت بۇرۋ ماسەلەسى ءجيى كوتەرىلىپ جاتىر. جاقىندا ومبىدا وتكەن كەزدەسۋدە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇرىس قيمىلدارىن توقتاتۋدى جانە كەلىسسوزدەر ۇستەلىنە ورالۋدى قاراستىرۋدى ۇسىندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى:
- بۇگىن ءوز پىكىرىمدى ءبىلدىرۋدى ءجون كوردىم. سەبەبى ادامدار مەنىڭ ومبىعا جوسپارلى ساپارىمنان، سىزبەن كەزدەسۋىمنەن حاباردار. تىعىرىقتان قالاي شىعۋ كەرەك ەكەنىن ەشكىم بىلمەيدى. قوس تاراپتىڭ ءوز ۇستانىمى بار. ايتسە دە، وسى الاۋىزدىقتى ۋاقىتشا دوعارۋعا بولادى. بۇل - سىناقتان وتكەن حالىقارالىق تاجىريبە، امال. وكىنىشكە قاراي، ورىمدەي جاستار قۇربان بولىپ جاتىر. ولار - باۋىرلاس رەسەي مەن ۋكراينا حالىقتارىنىڭ كەلەشەگى. سوندىقتان مۇنىڭ ءبارىن توقتاتۋ كەرەك. ويتكەنى مەنىڭ ويىمشا، قازىرگى بولىپ جاتقان جاعداي رەسەي جانە ۋكراينا مەملەكەتتەرىنىڭ دۇشپاندارىنا عانا ءتيىمدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اتاپ كورسەتكەندەي، تاراپتار ىستامبۇل فورماتىنداعى كەلىسسوزدەرگە ورالعانى دۇرىس. قازاقستان پرەزيدەنتى ساياسي ديالوگتىڭ ناقتى وسى ءتۇرى ءوز تيىمدىلىگىن دالەلدەگەن جانە قاقتىعىستى بەيبىت رەتتەۋگە نەگىز بولا الادى دەپ ەسەپتەيدى.
24.kz