قانداي جاعدايدا ادام قازاقستان ازاماتتىعىنان ايىرىلادى - جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى
استانا. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيا ماتىنىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتىندا قوس نەمەسە كوپ ازاماتتىقتىڭ بولۋىنا جول بەرىلمەيتىنى انىق جازىلدى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ 6-وتىرىسىندا ايتتى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، «نەگىزگى قۇقىقتار، بوستاندىقتار مەن مىندەتتەر» اتتى ەكىنشى ءبولىمنىڭ ەرەجەلەرىن تۇجىرىمداۋدا حالىقارالىق جالپى تانىلعان اكتىلەردىڭ تالاپتارى بارىنشا ەسكەرىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا ادام قۇقىقتارىنىڭ جالپىعا بىردەي دەكلاراتسياسى، قازاقستان قوسىلعان حالىقارالىق پاكتىلەر مەن باسقا دا قۇجاتتار بار.
− وسىلايشا ادام مەن ازاماتتىڭ جەكە، الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق جانە ساياسي قۇقىقتارىنىڭ مازمۇندارى تولىقتىرىلىپ، جاڭا ءبىر قىرلارى اشىلدى. ولاردى جۇزەگە اسىرۋ مەن قورعاۋدىڭ كەپىلدەرى ەلەۋلى كۇشەيتىلدى. ءبىز بۇقارالىق تالقىلاۋدا ادامنىڭ ءومىر ءسۇرۋ قۇقىعىنىڭ ابسوليۋتتىگى، ونىڭ جەكە باسىنا تيىسپەۋ، «ميراندا» ەرەجەلەرى، سيفرلىق داۋىردە دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ تۋرالى نورمالار قولداۋ تاۋىپ جاتقانىن كورىپ وتىرمىز، − دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ ەلوردادا كونستيتۋتسيالىق سوت عيماراتىندا.
سونىمەن بىرگە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتىندا قوس نەمەسە كوپ ازاماتتىقتىڭ بولۋىنا جول بەرىلمەيتىنى انىق جازىلدى. وزگە ەل ازاماتتىعىنىڭ بولۋى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىن توقتاتۋعا نەگىز بولادى.
− كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىستارىندا ءار ادامنىڭ جەكە باسىنىڭ بوستاندىعى قۇقىعىن قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ بارىسىندا قورعاۋ كەپىلدەرىن نىعايتۋ قاجەتتىگى ايتىلعان ەدى. بۇل باعىتتا كەيبىر ايرىقشا جاعدايلاردى قوسپاعاندا، ادامدى سوتتىڭ شەشىمىنسىز ۇستاۋ مەرزىمىن 72 ساعاتتان 48 ساعاتقا دەيىن قىسقارتۋ ۇسىنىلدى. الايدا كەيىنگى وتىرىستاردا بۇل ماسەلە قىزۋ تالقىلانىپ، «ناقتى مەرزىمدەر زاڭ دەڭگەيىندە بەلگىلەنسە» دەگەن پىكىرلەر ايتىلدى. ولار جوبادا ەسكەرىلدى. 18-باپتا سوت شەشىمىنسىز ادامدى زاڭدا كوزدەلگەن مەرزىمنەن ارتىق ۇستاۋعا بولمايدى، دەپ بەرىلىپ وتىر، − دەدى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەسى.
وسىلايشا، ادامدى كۇزەتپەن ۇستاۋعا تەك سوت شەشىمىمەن جول بەرىلەدى. ول تۇلعانىڭ شاعىم جاساۋ قۇقىعى قاراستىرىلدى.
ەسكە سالا كەتسەك، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ 6-وتىرىسىندا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى تانىستىرىلدى.