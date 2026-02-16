قانات ىسقاقوۆ مادەنيەت جانە اقپارات ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن قانات جۇماباي ۇلى ىسقاقوۆ مادەنيەت جانە اقپارات ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
قانات جۇماباي ۇلى ىسقاقوۆ 1982-جىلى شىمكەنت قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن جانە م. ۆ. لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 2005-جىلى الماتى قالاسى جاستار ساياساتىن دامىتۋ مەملەكەتتىك قورىنىڭ جەتەكشى مامانى بولىپ باستاعان.
ءار جىلدارى ءارتۇرلى مەملەكەتتىك قۇرىلىمداردا، سونىڭ ىشىندە ق ر پارلامەنتى ماجىلىسىندە، ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ ق ر مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ حاتشىلىعىندا، ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ ستراتەگيالىق ازىرلەمەلەر جانە تالداۋ ورتالىعىندا جۇمىس ىستەدى.
2012-2021-جىلدارى – ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ سەكتور مەڭگەرۋشىسى قىزمەتىن اتقاردى.
2021-2023-جىلدارى – ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى.
2023-جىلدان باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن – ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى.
ايتا كەتەلىك الماسحان سماتلايەۆ الماتى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالعان ەدى.