قانات شارلاپايەۆ تاعى ءبىر لاۋازىمىنان بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM - «سامۇرىق-قازىنا» ۇلتتىق ءال-اۋقات قورى» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ قۇرامى وزگەردى.
- «سامۇرىق-قازىنا» ۇلتتىق ءال -اۋقات قورى» ا ق جالعىز اكسيونەرىنىڭ 2025 -جىلدىڭ 25 -قىركۇيەگىندەگى شەشىمىمەن قانات شارلاپايەۆ قوعامنىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ قۇرامىنان شىعارىلدى، - دەلىنگەن KASE اقپاراتىندا.
ەنگىزىلگەن وزگەرىستى ەسكەرە وتىرىپ، «سامۇرىق-قازىنا» قورى ديرەكتورلار كەڭەسى التى ادامنان تۇرادى. ولاردىڭ قاتارىندا ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ، «سامۇرىق-قازىنا» ا ق باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ، سونداي-اق بولات جامىشيەۆ بار.
اتاپ ايتقاندا، قانات شارلاپايەۆ قوعامنىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى بولىپ 2025 -جىلدىڭ 12- ساۋىردە سايلانعان ەدى.
ەسكە سالساق، جاقىندا ول پرەزيدەنتتىڭ ەكونوميكالىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى لاۋازىمىنان كەتكەن بوساتىلدى.