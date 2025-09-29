ق ز
    17:04, 29 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قانات شارلاپايەۆ تاعى ءبىر لاۋازىمىنان بوساتىلدى

    استانا. KAZINFORM - «سامۇرىق-قازىنا» ۇلتتىق ءال-اۋقات قورى» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ قۇرامى وزگەردى.

    Қанат Шарлапаев
    Фото: «Самұрық-Қазына» АҚ

    - «سامۇرىق-قازىنا» ۇلتتىق ءال -اۋقات قورى» ا ق جالعىز اكسيونەرىنىڭ 2025 -جىلدىڭ 25 -قىركۇيەگىندەگى شەشىمىمەن قانات شارلاپايەۆ قوعامنىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ قۇرامىنان شىعارىلدى، - دەلىنگەن KASE اقپاراتىندا.

    ەنگىزىلگەن وزگەرىستى ەسكەرە وتىرىپ، «سامۇرىق-قازىنا» قورى ديرەكتورلار كەڭەسى التى ادامنان تۇرادى. ولاردىڭ قاتارىندا ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ، «سامۇرىق-قازىنا» ا ق باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ، سونداي-اق بولات جامىشيەۆ بار.

    اتاپ ايتقاندا، قانات شارلاپايەۆ قوعامنىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى بولىپ 2025 -جىلدىڭ 12- ساۋىردە سايلانعان ەدى.

    ەسكە سالساق، جاقىندا ول پرەزيدەنتتىڭ ەكونوميكالىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى لاۋازىمىنان كەتكەن بوساتىلدى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
