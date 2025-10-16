«قالباتاۋ - مايقاپشاعاي» اۆتوجولى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - «قالباتاۋ-مايقاپشاعاي» اۆتوجولىنىڭ نەگىزگى جۇمىستارى اياقتالىپ، تولىق قوزعالىس اشىلدى. بۇل تۋرالى قازاۆتوجول حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «قالباتاۋ-مايقاپشاعاي» (906-1321 شاقىرىم) اۆتوموبيل جولىن قايتا جاڭارتۋ بويىنشا نەگىزگى قۇرىلىس جۇمىستارىن اياقتاپ، ۇزىندىعى 415 شاقىرىم ۋچاسكەدە كولىك قوزعالىسىن تولىق اشتى.
جوبا پرەزيدەنتتىڭ كولىك-لوگيستيكالىق الەۋەتتى دامىتۋ جانە ەلىمىزدىڭ ۇلتتىق جول جەلىسىن جاڭعىرتۋ جونىندەگى ستراتەگيالىق مىندەتتەرىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا جۇزەگە اسىرىلدى.
جوبا قىتاي ەكسپورت-يمپورت بانكىنىڭ جانە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن بىرلەسىپ قارجىلاندىرۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلدى. قايتا جاڭارتۋ جۇمىستارى اباي جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ اۋماعىنداعى 10 ۋچاسكە مەن 2 جول پايدالانۋ بولىمشەسىن قامتىدى. نەگىزگى قۇرىلىس جانە اسفالتبەتون توسەۋ جۇمىستارى تولىعىمەن اياقتالدى، ال جول بويىنداعى ينفراقۇرىلىمدى اباتتاندىرۋ شارالارى بيىل قاراشا ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن تولىق اياقتالماق.
جول قۇرىلىسىنا نەگىزىنەن وتاندىق قۇرىلىس ماتەريالدارى مەن جەرگىلىكتى جۇمىس كۇشى پايدالانىلدى. بۇل جەرگىلىكتى حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋىنا جانە ءوڭىردىڭ ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنا وڭ اسەر ەتتى.
جوبا شەڭبەرىندە 8 اسفالتبەتون زاۋىتى جۇمىس ىستەدى. 2,4 ميلليون توننا اسفالتبەتون قوسپاسى ءوندىرىلىپ، 1,3 ميلليون تەكشە مەتر قيىرشىق تاس پايدالانىلدى. سونداي-اق، شامامەن 1100 بىرلىك جول-قۇرىلىس تەحنيكاسى جانە 1800 دەن استام مامان تارتىلدى.
قايتا جاڭارتۋ اياسىندا 37 كوپىر، 2 جول وتكەلى، 2 كولىك ايرىعى، 349 سۋ وتكىزۋ قۇبىرى، 5 دەمالىس الاڭى جانە 2 سانيتارلىق-گيگيەنالىق توراپ سالىندى.
بۇل شارالاردىڭ بارلىعى جول قوزعالىسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق جۇرگىزۋشىلەر مەن جولاۋشىلارعا قولايلى جاعداي جاساۋعا باعىتتالعان. «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى دارحان يماناشيەۆ جوبانىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- «قالباتاۋ - مايقاپشاعاي» تاسجولى ەلىمىزدىڭ كولىك سالاسىنىڭ ماڭىزدى بولىگى. بۇل جول قازاقستاننىڭ ورتالىق جانە شىعىس وڭىرلەرىن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ شەكاراسىمەن بايلانىستىرادى. جوبانىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى ترانزيتتىك الەۋەتتى ارتتىرۋعا، ءوڭىرارالىق جانە حالىقارالىق بايلانىستى نىعايتۋعا، جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ازاماتتار ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل - ەلىمىزدىڭ ەكونوميكالىق تۇراقتى دامۋىنا باعىتتالعان جول ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋدىڭ كەڭ اۋقىمدى جۇمىسىنىڭ ناتيجەسى، - دەدى ول.
«قالباتاۋ-مايقاپشاعاي» اۆتوجولىندا كولىك قوزعالىسىن اشۋ ەلىمىزدىڭ كولىك جۇيەسىن جاڭعىرتۋ جانە حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي، قاۋىپسىز ءارى باسەكەگە قابىلەتتى زاماناۋي جول جەلىسىن قالىپتاستىرۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك ساياساتتى ىسكە اسىرۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭى بولماق.
