قالامگەرلەرگە قالاماقى بەرۋ ماسەلەسى ناقتى شەشىلۋى ءتيىس - قازىبەك يسا
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ اتىنا ساۋال جولداعان ءماجىلىس دەپۋتاتى قازىبەك يسا ەلىمىزدە ادەبيەت ينستيتۋتى اشىلسا، قالامگەرلەر الاڭسىز شىعارماشىلىقپەن اينالىسۋى ءۇشىن ەڭبەگىنە لايىقتى قالاماقى تولەنسە دەگەن ۇسىنىسىن ءبىلدىردى.
- قازىرگى قوعامدا زاماناۋي قازاق ادەبي كەيىپكەردىڭ بەينەسى تولىق سومدالماعان. ادەبيەت پەن مەملەكەتتىك يدەولوگيا اراسىنداعى ءوزارا ىقپال ءالسىز، جاس بۋىننىڭ ادەبيەتكە قىزىعۋشىلىعى تومەن. سوندىقتان بۇل باعىتتا جۇيەلى مادەني ساياسات پەن رۋحاني باعدار قاجەت. قازىر قازاق ادەبيەتىندە رۋحاني داعدارىس بايقالادى، كوپ شىعارما تەك وتكەن زامانىڭ سۇرلەۋىنەن شىعا الماي وتىر. ال قازىر ەلگە بولاشاققا سەنىمدى، جارقىن جول كورسەتەتىن شىنايى شىعارمالار كەرەك. اسىرەسە، جاستارعا ۇلتتىق ۇستانىم مەن جارقىن تەحنولوگيالىق جاڭا زاماندى ۇشتاستىرا بىلگەن ۇلتتىق ادەبي كەيىپكەرلەر كەرەك، - دەدى ول.
ءماجىلىس دەپۋتاتى قازاقتىڭ ساڭلاق جازۋشىسى ساتتار ەرۋبايەۆتىڭ وتكەن عاسىردىڭ وتىزىنشى جىلدارى 20 جاسىندا جازعان «مەنىڭ قۇرداستارىم» رومانىنداي ءوز زامانداستارىن سومداعان، ۇلتتىق ادەبيەتتە تۇلعالىق، رۋحاني جاڭارۋ يدەياسىن جىرلاعان كەسەك شىعارمالار قاجەتتىگىنە نازار اۋدارتادى.
- ءبىزدىڭ ۇسىنىسىمىز قازاقستاندا دا ا ق ش، قىتاي، گەرمانيا، ءۇندى ەلدەرىندەگىدەي ادەبيەت ينستيتۋتىن اشۋ كەرەك. كەزىندە كەڭەس وداعىنىڭ ءوزى ادەبيەت ينستيتۋتىن اشىپ، قالامگەرلەردىڭ جاڭا بۋىنىن دايىنداپ شىعاردى. قالامگەرلەر الاڭسىز شىعارماشىلىقپەن اينالىسۋى ءۇشىن ەڭبەگىنە لايىقتى قالاماقى ماسەلەسى ناقتى جولعا قويىلۋى ءتيىس، - دەدى قازبەك يسا.