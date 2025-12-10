قالامگەرلەرگە مەملەكەت تاراپىنان قانشا قالاماقى تولەنەدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا وراي ەلىمىزدە قالامگەرلەرگە مەملەكەت تاراپىنان قانشا قالاماقى تولەنەتىنىن اتادى.
- ۇلتتىق قۇندىلىقتارعا، ۇلت رۋحانياتىنا قاتىستى مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋلارى مەن ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىستارىندا بەرگەن تاپسىرمالارىن ىسكە اسىرۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە. بۇل رەتتە ەلىمىزدىڭ مادەنيەتىن ساقتاۋعا جانە دامىتۋعا زور ۇلەس قوسقان اسا دارىندى شىعارماشىل قىزمەتكەرلەردى مەملەكەتتىك قولداۋ ماقساتىندا اقىن-جازۋشىلارعا پرەزيدەنتتىك ارناۋلى ادەبي سىيلىعى، مادەنيەت سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ستيپەنديا تاعايىندالادى. 2022-جىلدان بەرى «ايبوز» ۇلتتىق ادەبي سىيلىعى (7 نوميناتسيا بويىنشا ءار سىيلىققا 5 ميلليون تەڭگە قاراستىرىلعان)، «دارىن» مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعى بەرىلەدى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
پرەمەر-مينيستر ادەبيەت سالاسىندا جوعارى شىعارماشىلىق جەتىستىكتەرگە جەتكەن قالامگەرلەرگە بەرىلەتىن «قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى» قۇرمەتتى اتاعى قايتا قالپىنا كەلتىرىلگەنىن ەسكە سالادى.
- مەملەكەت تاراپىنان قالامگەرلەرگە قالاماقى تولەۋ جۇمىسى جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىلۋدە. قالاماقى مولشەرى - 2025-جىلى 1 اۆتورلىق پاراققا (22-23 بەت - رەد. ەسكەرتپەسى) 510 مىڭ تەڭگە. سونىمەن قاتار «جاڭا قازاقستاننىڭ ادەبي-تانىمدىق پانوراماسى» جوباسى اياسىندا 20 جاس قالامگەرگە گرانت (ءار گرانت يەسىنە 5,1 ميلليون تەڭگە قاراجات قاراستىرىلعان) تاعايىندالادى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى قازىبەك يسا ەلىمىزدە ادەبيەت ينستيتۋتىن اشىلسا، قالامگەرلەر الاڭسىز شىعارماشىلىقپەن اينالىسۋى ءۇشىن ەڭبەگىنە لايىقتى قالاماقى تولەنسە دەگەن ۇسىنىسىن بىلدىرگەن ەدى.