قالالىق كولىك جۇيەلەرى كومپانياسى جانە قىتاي ماماندارى استانادا ل ر ت جوباسىن ىسكە اسىرۋعا كىرىستى
استانا. KAZINFORM - استانادا جەڭىل رەلستى كولىك جۇيەسى ىسكە قوسۋعا حالىقارالىق ماماندار تارتىلدى، دەپ حابارلايدى City Transportation Systems كومپانياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
City Transportation Systems (CTS) كومپانياسىندا قىتايدىڭ مەملەكەتتىك Tianjin Rail Transit Co.، Ltd. (TRT) كومپانياسىمەن بىرلەسە وتىرىپ جەڭىل رەلستى كولىك (LRT) جۇيەسىن ىسكە قوسۋعا جاۋاپتى دەپارتامەنت جۇمىس ىستەيدى. TRT - قىتايداعى قالالىق رەلستى كولىك جۇيەسىنىڭ جەتەكشى وپەراتورلارىنىڭ ءبىرى.
جوبا اياسىندا استاناعا TRT كومپانياسىنان 16 جوعارى بىلىكتى ماماننان تۇراتىن كوماندا كەلدى. ولار 12 CTS مامانىمەن تۇراقتى نەگىزدە بىرلەسىپ جۇمىس ىستەپ جاتىر.
دەپارتامەنتتىڭ نەگىزگى مىندەتتەرى:
نورماتيۆتىك جانە تەحنيكالىق قۇجاتتامانى ازىرلەۋ؛
قازاقستاندىق قىزمەت كورسەتۋشى مامانداردى ىرىكتەۋ جانە وقىتۋ؛
LRT جۇيەسىنىڭ سىناق رەجيمىندە ىسكە قوسىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ؛
جۇيە پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىنگى كەزەڭدە ونى سۇيەمەلدەۋ.
- LRT جوباسى - استانانىڭ كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭى. بۇل جوبا قالالىق موبيلدىلىكتى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان وزىق شەشىمدەردى ەنگىزۋدىڭ نەگىزى بولماق. حالىقارالىق سەرىكتەستەردىڭ قاتىسۋىمەن قۇرىلعان پايدالانۋعا بەرۋ دەپارتامەنتى جۇيەنىڭ تەزىرەك ىسكە قوسىلۋىنا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ونىڭ بولاشاقتا تۇراقتى ءارى قاۋىپسىز جۇمىس ىستەۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى CTS كومپانياسىنىڭ LRT ىسكە قوسۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى نيكولاي انتيپوۆ.