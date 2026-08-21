قالا اكىمىن ۆەلوسيپەد قاعىپ كەتتى: قالادا قوس دوڭگەلەكتى كولىك قوزعالىسى شەكتەلمەك
استانا. قازاقپارات - يتاليانىڭ كومو قالاسىندا اكىمدى ەلەكتروۆەلوسيپەد مىنگەن ادام قاعىپ كەتكەننەن كەيىن تاريحي ورتالىقتاعى ۆەلوسيپەدتەر مەن ەلەكتروۆەلوسيپەدتەردىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى.
قىركۇيەك ايىنان باستاپ قالاداعى 30-عا جۋىق كوشەدە ۆەلوسيپەدشىلەر كولىكتەن ءتۇسىپ، ۆەلوسيپەدىن جاياۋ جەتەكتەۋگە ءتيىس. قالا اكىمى الەسساندرو راپينەزە بۇل شەشىمگە ءوزىنىڭ باسىنان وتكەن وقيعانىڭ دا اسەر ەتكەنىن ايتتى. دەگەنمەن ونىڭ سوزىنشە، باستى ماقسات - تاريحي ورتالىقتاعى جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ. كومونىڭ تاريحي ورتالىعى تۋريستەر كوپ جينالاتىن ورىن. سوندىقتان مۇندا جاياۋ جۇرگىنشىلەر قوزعالىسى وتە تىعىز.
جاڭا شەكتەۋ تۇرعىندار مەن بەلسەندىلەردىڭ نارازىلىعىن تۋعىزدى. ولار ماسەلە ۆەلوسيپەدتەردىڭ وزىندە ەمەس، جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزاتىن جەكەلەگەن ادامداردا دەپ ەسەپتەيدى. شەكتەۋگە قارسىلىق بىلدىرۋشىلەر قول جيناپ جاتىر. سونداي-اق قىركۇيەك ايىندا نارازىلىق اكسياسىن وتكىزۋدى جوسپارلاعان. بەلسەندىلەردىڭ پىكىرىنشە، جاڭا ءتارتىپ كۋرەرلەر مەن دۇكەندەردىڭ جۇمىسىنا دا قيىندىق كەلتىرۋى مۇمكىن.
24.kz