قامشىبەك تاشيەۆ مەملەكەتتىك توڭكەرىس ارەكەتى تۋرالى ءىستىڭ ۇكىمىنە شاعىمداندى
استانا. قازاقپارات - قىرعىزستاننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆ «75 ءتىڭ حاتى» نەمەسە مەملەكەتتىك توڭكەرىس جاساۋعا ارەكەت جاسادى دەپ اتالعان ءىس بويىنشا شىعارىلعان ۇكىمگە شاعىم ءتۇسىردى.
بۇل تۋرالى ساياساتكەردىڭ ادۆوكاتى يكراميدين ايتكۋلوۆ مالىمدەدى. قورعاۋشىنىڭ ايتۋىنشا، اپەللياتسيالىق شاعىم بىشكەك قالالىق سوتىنا جولداندى. ونى قاراۋ پروتسەسى شامامەن ەكى ايعا سوزىلۋى مۇمكىن. بۇعان دەيىن بىشكەك سوتى قامشىبەك تاشيەۆتى اتالمىش ءىس بويىنشا كىنالى دەپ تانىعان بولاتىن. سوت شەشىمىمەن وعان مۇلكىن تاركىلەي وتىرىپ، ءتورت جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى. دەگەنمەن، سوت ءۇش جىلدىق پروباتسيالىق باقىلاۋ بەلگىلەپ، ونى جازانى ناقتى وتەۋدەن بوساتتى.
بۇل ءىس ەلدەگى بۇرىنعى جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەر، دەپۋتاتتار مەن قوعام قايراتكەرلەرى توبىنىڭ پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆقا ەلدە كەزەكتەن تىس پرەزيدەنت سايلاۋىن وتكىزۋدى سۇراپ جولداعان ۇندەۋىمەن بايلانىستى.
اتالعان ءىس بويىنشا تاشيەۆپەن قاتار بۇرىنعى باس پروكۋرور قۇرمانقۇل زۋلۋشيەۆ، جوعارعى كەڭەستىڭ ەكس- سپيكەرى نۇرلانبەك تۇرعىنبەك ۇلى جانە بۇل حاتقا قول قويعان تاعى بەس ادام سوتتالعان ەدى.
24.kz