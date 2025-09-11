قاشان دا قازاق حالقىنا ريزاشىلىعىمدى ۇمىتپايمىن - موڭعوليانىڭ حالىق ءارتىسى سارانتۋيا
استانا. قازاقپارات - Silk Way Star بايقاۋىن كوپتەگەن مەملەكەتتەر ءوز ەلىندە كورسەتەدى دەپ ويلايمىن. بۇل تۋرالى وسى جوبا قازىلار القاسىنىڭ مۇشەسى، موڭعوليانىڭ حالىق ءارتىسى سارانتۋيا حانىم ايتتى.
- بۇل جولى Silk Way Star حالىقارالىق جوباسىنىڭ قازىلار القاسىنىڭ مۇشەسى رەتىندە كەلدىم. 1993 -جىلى الماتىدا ازيا داۋىسى بايقاۋىندا ونەر كورسەتكەن ەدىم. وندا 22 ەلدىڭ ىشىنەن گران-پري جەڭىپ الدىم. بۇل جەڭىس ماعان ءوز مانسابىمدى ءساتتى قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەردى. سول سەبەپتى مەنىڭ جۇرەگىمدە قازاقستان تۋرالى تەك جىلى ەستەلىكتەر عانا بار، - دەدى موڭعوليالىق ءانشى Jibek Joly تەلەارناسىندا.
سونداي-اق ول ءبىزدىڭ ەلدە جەكە كونسەرتىمەن كەلىپ تۇراتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قايدا جۇرسەم دە قازاق حالقى مەن مەملەكەتىنە ءوز ريزاشىلىعىمدى ۇمىتپايمىن. بۇل ەلگە تاعزىم رەتىندە 2012 -جىلى جەكە كونسەرتىممەن كەلگەنمىن. الماتىدا سۋتدەنتتەر سارايىندا جانە استانادا كونگرەسس-حولدا ونەر كورسەتتىك. بۇل ەلگە سوڭعى رەت 2018 -جىلى كەلدىم، ول جولى الماتىداعى «الاتاۋ» تەاترىندا ءان شىرقادىم. ال وسى جىلى قاراشا ايىندا جەكە كونسەرتىممەن تاعى دا كەلىپ قالۋىم مۇمكىن، - دەدى ول.
سونداي-اق موڭعوليانىڭ حالىق ءارتىسى بۇل بايقاۋدىڭ اۋقىمى الدەقايدا كەڭ تارالاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
- ماعان بۇل بايقاۋداعى اتموسفەرا قاتتى ۇنادى. قىتاي، گرۋزيا، ارمەنيادان كەلگەن ءادىل قازىلارمەن بىرگە جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. مەن قازاقستاننىڭ تاعى ءبىر مارتە «دوستىق كوپىرىن» اشىپ جاتقانىنا قۋانىشتىمىن. Jibek Joly تەلەارناسى مەن قىتايدىڭ ورتالىق تەلەۆيدەنيەسى CCTV بىرلەسە جۇزەگە اتقارىپ جاتقان تەلەجوبانى كوپتەگەن ەلدەر وزىندە ترانسلياتسيالايدى دەپ ويلايمىن، - دەدى ءانشى.
بيىل سارانتۋيا حانىمنىڭ ساحنادا جۇرگەنىمەن 39 جىل تولعان. 22 البومى بار. سونداي-اق ءوز ەلىندە «عاسىر ءانشىسى» دەگەن اتاققا يە بولعان تانىمال ونەر جۇلدىزى.
بۇعان دەيىن ءادىلقازى مۇشەسى ساميرا ەفەندي Silk Way Star بىردەن 12 ەلگە تانىلۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتقان ەدى.