قاپشاعاي سۋ قويماسىندا شومىلۋ ماۋسىمى باستالدى
قونايەۆ. KAZINFORM - قونايەۆتا 1-ماۋسىمنان باستاپ شومىلۋ ماۋسىمى رەسمي تۇردە اشىلدى.
قونايەۆ قالاسى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كوممۋنالدىق جاعاجايلار دەمالۋشىلاردى قابىلداۋعا دايىن. اسىرەسە № 5 جاعاجايدا قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن. مۇندا 12 قۇتقارۋ مۇناراسى ورناتىلىپ، 26 قۇتقارۋشى جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن قاتار جاعاجاي اۋماعىنا 21 بەينەباقىلاۋ كامەراسى قويىلعان.
جاعاجاي اۋماعىندا سانيتارلىق توراپتار مەن تاماقتانۋ ورىندارى جۇمىس ىستەيدى. كۇن سايىن ارنايى قىزمەتكەرلەر جاعالاۋدى بىرنەشە رەت قوقىستان تازارتادى. ال جاياۋ جۇرگىنشىلەر ءۇشىن كىرۋ تەگىن.
سونداي-اق مۇندا سالىپ جاتقان اتتراكسيوندار پاركى 10-ماۋسىمعا قاراي كەلۋشىلەرگە ەسىگىن اشادى.
قالالىق توتەنشە جاعدايلار باسقارماسى جاعاجايلاردا كەشكى ساعات 20:00- دەن كەيىن شومىلۋعا تىيىم سالىناتىنىن حابارلادى. كۇن سايىن پاترۋلدەۋ ۇيىمداستىرىلىپ، كەشكى ۋاقىتتا ارنايى رەيدتەر جۇرگىزىلمەك.
- قونايەۆتا الداعى ۋاقىتتا 5 شاقىرىمنان استام جاعاجايدى اباتتاندىرۋ جوسپارلانعان، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
ەسكە سالايىق، استانادا شومىلۋعا رۇقسات ەتىلگەن 5 ورىن بەلگىلەندى.
استانادا شومىلۋ ماۋسىمى رەسمي تۇردە تەك 1-ماۋسىمدا باستالىپ، 31- تامىزعا دەيىن جالعاسادى. قۇتقارۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، الدىن الۋ شارالارى كۇشەيتىلگەنىمەن، سۋ ايدىندارى اسىرەسە بالالار مەن ءوز كۇشىنە شامادان تىس سەنەتىندەر ءۇشىن قاۋىپ توندىرەتىن دەمالىس ورىندارىنىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا قالا مەن ونىڭ ماڭىنداعى سۋ ايدىندارىنداعى جاعداي تۇراقتى، جىل باسىنان بەرى توتەنشە جاعدايلار تىركەلگەن جوق. قايعىلى جاعدايلاردىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى - ارنايى جابدىقتالماعان ورىنداردا شومىلۋ، قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن بۇزۋ جانە بالالاردى قاراۋسىز قالدىرۋ.
- قازىرگى ۋاقىتتا استانا قالاسىندا شومىلۋعا رۇقسات ەتىلگەن 5 ورىن بەلگىلەنگەن.
ولارعا «ارمينا»، «ستوليچنىي دۆور»، «تري پەسكاريا» دەمالىس ايماقتارى، ورتالىق قالالىق جاعاجاي جانە كوممۋنالدىق جاعاجاي جاتادى.
جابدىقتالعان جاعاجايلاردا قۇتقارۋ بەكەتتەرى، مەديسينالىق پۋنكتەر، قۇتقارۋ قۇرال-جابدىقتارى، اقپاراتتىق ستەندتەر، قالقىمالى قورشاۋلار، سونداي-اق ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىز دەمالۋى ءۇشىن قاجەت جاعدايلار قاراستىرىلۋى ءتيىس، - دەپ حابارلادى استانا قالالىق ت ج د.
الايدا، كوبى ءالى كۇنگە دەيىن سۋ ءتۇبى تەكسەرىلمەگەن «جابايى» جاعاجايلارعا بارعاندى ءجون كورەدى. وندا سۋ استىندا شىنى، ارماتۋرا، قۇبىرلار، تاستار جانە باسقا دا قاۋىپتى زاتتار بولۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار، مۇنداي ورىنداردا قۇتقارۋ مۇنارالارى مەن مەديسينالىق كومەك كورسەتىلمەيدى. ەلوردادا شومىلۋعا تىيىم سالىنعان بارلىعى 21 ۋچاسكە بەلگىلەنگەن.
قۇتقارۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا مىناداي قاتەلىكتەر ءجيى قايتالاناتىنىن اتاپ ءوتتى: قالقىمالاردان اسىپ ءجۇزۋ، بەيتانىس جەرلەردە سۋعا سەكىرۋ، بالالاردى قاراۋسىز قالدىرۋ جانە قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاماي ۇرلەمەلى ماتراستاردى نەمەسە دوڭگەلەكتەردى پايدالانۋ. بۇل رەتتە كوپشىلىك جەڭقاپ كيگەن نەمەسە ۇرلەمەلى دوڭگەلەكپەن جۇرگەن بالا قاۋىپسىز بولادى دەپ ويلايدى. الايدا مۇنداي قۇرالدار تولىق قورعانىسقا كەپىلدىك بەرمەيدى: ولار اۋدارىلىپ قالۋى، اۋاسى شىعىپ كەتۋى نەمەسە بالانى جاعادان الىستاتىپ اكەتۋى مۇمكىن.