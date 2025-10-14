قاعاز وندىرىسىنە سەرپىن: مەملەكەتتىك ساتىپ الۋدا جاڭا ەرەجە كۇشىنە ەنبەك
استانا. KAZINFORM - «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى وتاندىق قاعاز ونىمدەرىن وندىرۋشىلەردى قولداۋدىڭ جاڭا كەزەڭى باستالعانىن مالىمدەدى.
ۇ ك پ- نىڭ باستاماسىمەن قولعا الىنعان ماقساتتى شارانىڭ ءساتتى ناتيجەسىنەن كەيىن، ق ر ۇكىمەتىنىڭ 2025-جىلعى 7-قازانداعى 824-قاۋلىسىمەن مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ كەزىندە ۇلتتىق رەجيمنەن الىپ تاستاۋ شاراسى بەكىتىلدى.
- ەگەر بۇعان دەيىن بۇل شارا تەك ا3 جانە ا4 فورماتىنداعى كەڭسە قاعازىنا عانا قاتىستى بولسا، ەندى ول قاعاز ونىمدەرىنىڭ كەڭ اۋقىمىنا قولدانىلاتىن بولادى. اتالمىش قاۋلى 2025-جىلدىڭ 28-قازانىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى جانە ەكى جىل بويى قولدانىستا بولادى. قۇجاتقا سايكەس، ۇلتتىق رەجيمنەن الىپ تاستاۋ قاعاز ونىمدەرى سالاسىنداعى شەتەلدەن شىققان بارلىق تاۋارلاردى (قازاقستاندا وندىرىلمەيتىن تاۋارلاردى قوسپاعاندا) مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ كەزىندە بەلگىلەنەدى. مەملەكەتتىك ساتىپ الۋعا تەك «تاۋارلار، جۇمىستار جانە قىزمەتتەردىڭ وتاندىق وندىرۋشىلەرىنىڭ تىزىلىمىنە» ەنگىزىلگەن جەكە جانە زاڭدى تۇلعالار قاتىسا الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پالاتانىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شەشىم بيزنەستىڭ، اتاپ ايتقاندا ۇ ك پ- نىڭ باستاماسىمەن 2023-جىلى قولعا الىنعان جۇمىستىڭ قيسىندى جالعاسى بولدى. وسى شارانىڭ ناتيجەسىندە نەبارى ءبىر جىلدىڭ ىشىندە وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ وندىرىستىك قۋاتى %67,3 عا دەيىن ارتتى.
«قاعاز ونىمدەرىن وندىرۋشىلەر قاۋىمداستىعى» ز ت ب جانە ج ك ب ءتوراعاسى نۇرلان زاكاريانوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل شارانىڭ جەتىستىگى تەك ساندارمەن عانا ەمەس، قوعامدىق قابىلداۋدىڭ وزگەرۋىمەن دە ولشەنەدى.
- مەنىڭ ويىمشا، ەڭ باستىسى - قازاقستاندىق ءونىمنىڭ تانىمالدىلىعى مەن وعان دەگەن سەنىم ارتتى. ەكى جىلدىڭ ىشىندە ءبىزدىڭ وندىرۋشىلەر كوپتەگەن جىلدار بويى قالىپتاسقان كوزقاراستى بۇزا الدى. بۇعان دەيىن بارلىعى شەتەلدىك كەڭسە قاعازىن قولدانۋعا ۇيرەنگەن ەدى. قازىر كەز كەلگەن مەملەكەتتىك نەمەسە كۆازيمەملەكەتتىك مەكەمەگە كىرسەڭىز، ءبارى قازاقستاندىق قاعازدى پايدالانىپ وتىر، - دەدى زاكاريانوۆ.
كاسىپكەردىڭ ايتۋىنشا، كەيبىر كاسىپورىندار ءوز قىزمەتىن كەڭەيتىپ، مايلىقتار، دارەتحانا قاعازى سياقتى ونىمدەردى شىعارۋعا جانە قاعاز وڭدەيتىن ماشينالار ساتىپ الۋعا كىرىسكەن. «ياعني، بۇل سالادا ءالى دە قولعا الۋعا بولاتىن كوپتەگەن ءونىم بار»، - دەپ تولىقتىردى ول.
وڭدەۋ ونەركاسىبى دەپارتامەنتىنىڭ ساراپشىسى گۇلميرا قاجىبەكوۆانىڭ ايتۋىنشا، «اتامەكەن» ۇ ك پ، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى جانە بيزنەستىڭ ۇيلەستىرىلگەن پوزيتسياسىنىڭ ارقاسىندا بۇعان دەيىن يمپورت باسىم بولعان نارىق سەگمەنتىن بوساتۋعا مۇمكىندىك تۋعان.
«اتامەكەن» ۇكپ ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىمەن بىرلەسە وتىرىپ، الداعى 10 جۇمىس كۇنى ىشىندە ۇلتتىق رەجيمنەن الىپ تاستاۋعا جاتاتىن قاعاز ونىمدەرىنىڭ ناقتى تىزبەسىن بەكىتەدى جانە وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەرگە بارىنشا قولداۋ كورسەتۋ جۇمىسىن جالعاستىرادى.