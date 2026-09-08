قانداي ماماندىقتار جويىلادى - ەڭبەك ءمينيسترى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ قازاقستاندا سۇرانىس جوعارى سالالار جانە كەلەشەكتە قانداي ماماندىقتار جويىلىپ كەتەتىنى جونىندە مالىمدەمە جاسادى.
- ەڭ جوعارى سۇرانىس ونەركاسىپتە، قۇرىلىستا، اۋىل شارۋاشىلىعىندا جانە IT سالاسىندا قالىپتاسقان. سۇرانىسقا يە كاسىپتەردىڭ تىزبەسى 51 دەن 174 كاسىپكە دەيىن جاڭارتىلىپ جاتىر. ولار - ينجەنەريا، قۇرىلىس، وندەۋ ونەركاسىبى، بيوتەحنولوگيا، جاسىل جانە يادرولىق ەنەرگەتيكا،- دەدى مينيستر.
سونىمەن قاتار، ءمينيستردىڭ سوزىنشە، تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت ەڭبەك نارىعىن بارىنشا وزگەرتىپ جاتىر. ءتىپتى، كەيبىر ماماندىق جويىلادى دەپ بولجانىپ وتىر. مىسال رەتىندە ءماتىندى وڭدەۋشى، تەرۋشى، دەرەكتەردى ەنگىزۋ جونىندەگى قىزمەت، كوررەكتور ءتارىزدى ماماندىقتاردى اتاۋعا بولادى.
- كاسىپتەردىڭ باسىم بولىگى ترانسفورماتسيالانادى. قىزمەتتىڭ مۇلدە جاڭا باعىتتارى پايدا بولادى. بۇل جاعدايلاردا كادرلار دايارلاۋ جۇيەسى وزىق قارقىنمەن جۇمىس ىستەيدى. ەكونوميكا سالالارىندا پەرسپەكتيۆتى ماماندىقتار الدىن الا ايقىندالىپ، بىلىكتىلىكتەر مەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى جەدەل جاڭارتىلادى، - دەدى اسقاربەك ەرتايەۆ.