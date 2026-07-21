قانات ايتبايەۆ ديماش تۋرالى قىزىقتى دەرەكتەرمەن ءبولىستى
استانا. قازاقپارات - الەمدىك ساحنالاردى باعىندىرىپ، ميلليونداعان تىڭدارماننىڭ جۇرەگىنەن ورىن تاپقان ديماش قۇدايبەرگەننىڭ بۇل بيىككە جەتۋىنىڭ سىرى نەدە؟ ۇلىنىڭ فەنومەنى، ساحنا ارتىنداعى تىنىمسىز ىزدەنىسى جانە شىعارماشىلىق جوسپارلارى تۋرالى اكەسى ءارى پروديۋسەرى قانات ايتبايەۆ «Azamat Livt» پودكاستىنا بەرگەن ەكسكليۋزيۆتى سۇحباتىندا ايتىپ بەردى.
- قانات اعا، ديماش قۇدايبەرگەننىڭ فەنومەنى نەدە؟
- ول كىشكەنتاي كەزىندە سۋرەت سالعاندا ۇنەمى ۇلكەن ساحنانى، مۋزىكالىق اسپاپتاردى بەينەلەيتىن. سول اسپاپتاردىڭ ورتاسىنا ءوزىن سالىپ قويىپ: «بۇل - مەن. مەن الەمدىك ساحنادا ءان ايتامىن، دۇنيەجۇزىن ارالايمىن» دەيتىن. ول كىشكەنتايىنان ءوزىنىڭ وسى ارمانىنا قاتتى سەندى، ءبىز دە ونىڭ سەنىمىنە كۇمان كەلتىرمەي، قاناتىن قاقپاي قولدادىق. بالانىڭ ارمانىنا سەنىم ءبىلدىرىپ، بەتىن قايتارماۋ - وتە ماڭىزدى تاربيەلىك ۇستانىم. ديماش مىنەزى وتە جۇمساق، مەيىرىمدى بولعانىمەن، ونەرگە كەلگەندە ايتقانىنان قايتپايتىن بىربەتكەي، وتە وتكىر. ويىنا ءبىر نارسەنى السا، سونى سوڭىنا دەيىن ساپالى ەتىپ جەتكىزبەي قويمايدى.
ونىڭ بويىندا، ءتىپتى ساۋساعىنىڭ ۇشىنا دەيىن مۋزىكا تۇنىپ تۇر دەسەم ارتىق ايتقاندىعىم ەمەس. كەيدە تاڭعى ساعات تورتتە بولمەمنىڭ ەسىگىن قاعىپ وياتىپ: «اكە، ميىما وسىنداي ءبىر اۋەن كەلىپ تۇر، تىڭداپ كورىڭىزشى» دەپ وياتادى. بۇدان بولەك، ول - ءوز ونەرىنىڭ تولىققاندى رەجيسسەرى. ءاننىڭ تەك ورىندالۋىن ەمەس، ونىڭ ساحنالىق قويىلىمىنا دەيىن ءوزى ارالاسادى. قۇرىلىمىن تولىققاندى باسىنان اياعىنا دەيىن جەكە قاداعالايدى. ستۋدياعا قاشان كەلىپ، قاشان كەتەتىنىن دە بىلمەي قالامىز، كۇن-ءتۇن دەمەي تىنىمسىز جۇمىس ىستەيدى.
- ونەر جولىنىڭ باسىندا «ديماشتان ءانشى شىعا ما؟» دەگەن دە بولدى. سونداي-اق كەيبىر تىڭدارماندار تاراپىنان «ديماش نەگە باسقاشا ءان ايتپايدى؟» دەگەن سىن-پىكىرلەر دە ايتىلىپ جاتادى. مۇنداي پىكىرلەرگە قالاي قارايسىزدار؟
- «ديماشتان ءانشى شىعا ما؟» دەگەن سياقتى سوزدەرگە كەلسەك، ول - ءار ادامنىڭ جەكە پىكىرى. جۇرە كەلە ول پىكىرلەر وگەردى، وزگەرە دە بەرەدى. بۇل - قالىپتى جاعداي. ەلدىڭ بارلىعىنا بىردەي ۇناۋ مۇمكىن ەمەس جانە وعان مىندەتتى دە ەمەسپىز. ءبىز ءوزىمىزدى ۇناتاتىن، ونەرىمىزدى ىزدەيتىن تىڭدارماندار ءۇشىن جۇمىسىمىزدى توقتاتپايمىز.
كەيدە ماعان «ديماشتان باسقاشا ءانشى جاساعىسى» كەلەتىن ادامدار جازادى. ءبىراق ادامنىڭ ىشكى جان دۇنيەسى قانداي بولسا، ول تىڭدارمانىنا سونداي دۇنيەنى ۇسىنادى. ديماش - ءوزىنىڭ باعىتىن، كوزقاراسى مەن ۇستانىمىن اندەرى ارقىلى قالىپتاستىرىپ، ءوزىنىڭ اۋديتورياسىن ءوز قولتاڭباسىمەن جاساپ كەلە جاتقان دەربەس ونەرپاز.
- قازىر ديماشتىڭ شىعارماشىلىق قورجىنىندا قانداي جاڭالىقتار بار؟ جاقىن ارادا قانداي جوبالار كۇتىپ تۇر؟
- ديماشتىڭ شىعارماشىلىق كوكجيەگى وتە كەڭ. قازىرگى تاڭدا شەتەلدىڭ ءبىرشاما قالالارىنا كونسەرتتىك تۋرلارمەن بارۋ جوسپارلانىپ جاتىر. ستۋديادا تىنىم تاپپاي جاڭا اندەر دايىنداپ، اۋقىمدى بەينەباياندار ءتۇسىرۋ ۇستىندە. ول ءوزىنىڭ جۇرەگىنە ۇناعان، ىشكى جان دۇنيەسى قالاعان ساپالى دۇنيەنى جاساۋ ءۇشىن ۇنەمى ىزدەنىستە بولادى. بۇيىرسا، تاياۋ ارادا وسى تىنىمسىز ەڭبەكتىڭ ناتيجەسىن كوزىقاراقتى، ونەرىن باعالايتىن بارشا تىڭدارماندارى كورىپ، قۋانادى دەپ سەنەمىن.
24.kz