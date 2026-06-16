ق ت ج پويىز بيلەتتەرى باعاسىنىڭ وزگەرۋ سەبەبىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا پويىز بيلەتتەرىنىڭ قىمباتتاۋى ينفلياتسيا دەڭگەيى مەن جىل سايىنعى يندەكساتسيا تەتىگىنە بايلانىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتەگى بريفينگتە «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ وكىلى ءمالىم ەتتى.
«ق ت ج» باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءانۋار احمەتجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، بيىل پويىز بيلەتتەرىنىڭ باعاسى 7 پايىزعا وسكەن. ال وتكەن جىلعى ينفلياتسيا 12 پايىزدان اسقان.
- بيىل 1-ساۋىردەن باستاپ بيلەت باعاسىنا 7 پايىزدىق يندەكساتسيا جۇرگىزىلدى. وتكەن جىلعى ينفلياتسيا 12 پايىزدان جوعارى بولدى. دەمەك، بۇل ءوسىم ينفلياتسيا قارقىنىن تولىق وتەپ وتىرعان جوق، - دەدى ول.
ق ت ج وكىلدەرى بيلەت باعاسى جىل ىشىندە وزگەرمەيتىنىن اتاپ ءوتتى. تاريف ماۋسىمعا دا، تاۋلىكتىڭ ۋاقىتىنا دا بايلانىستى وزگەرمەيدى. باعا تەك كولىك مينيسترلىگىمەن كەلىسىلگەن ءتارتىپ بويىنشا جىلىنا ءبىر رەت يندەكساتسيا ارقىلى جاڭارتىلادى.
سونداي-اق كومپانيا وكىلدەرى پويىز بەن ۇشاق بيلەتتەرىن تىكەلەي سالىستىرۋعا بولمايتىنىن ايتتى. سەبەبى اۋە تاسىمالىندا سۇرانىسقا قاراي وزگەرىپ وتىراتىن يكەمدى باعا جۇيەسى قولدانىلادى.
- اۋە بيلەتتەرىنىڭ قۇنى سۇرانىس پەن ۇسىنىسقا قاراي قۇبىلىپ وتىرادى. كەي كەزەڭدەردە 70- 100 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن. ال تەمىرجول بيلەتتەرى جىل بويى ءبىر دەڭگەيدە ساقتالادى، - دەدى ءانۋار احمەتجانوۆ.
ق ت ج مالىمەتىنشە، اۋە تاسىمالىنداعى يكەمدى تاريف جۇيەسى تەمىرجول سالاسىندا قولدانىلمايدى، سوندىقتان پويىز بيلەتتەرىنىڭ باعاسى تۇراقتى سيپاتقا يە.
بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر جىل سوڭىنا دەيىن جاڭا ۆاگونداردى جەتكىزۋدى تاپسىرعان ەدى.