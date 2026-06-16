KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ق ت ج پويىز بيلەتتەرى باعاسىنىڭ وزگەرۋ سەبەبىن ءتۇسىندىردى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا پويىز بيلەتتەرىنىڭ قىمباتتاۋى ينفلياتسيا دەڭگەيى مەن جىل سايىنعى يندەكساتسيا تەتىگىنە بايلانىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتەگى بريفينگتە «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ وكىلى ءمالىم ەتتى.

    Kazakhstan Railways plans IPO by end of 2026
    Collage credit: Kazinform / 365info.kz / Rail-news.kz

    «ق ت ج» باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءانۋار احمەتجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، بيىل پويىز بيلەتتەرىنىڭ باعاسى 7 پايىزعا وسكەن. ال وتكەن جىلعى ينفلياتسيا 12 پايىزدان اسقان.

    - بيىل 1-ساۋىردەن باستاپ بيلەت باعاسىنا 7 پايىزدىق يندەكساتسيا جۇرگىزىلدى. وتكەن جىلعى ينفلياتسيا 12 پايىزدان جوعارى بولدى. دەمەك، بۇل ءوسىم ينفلياتسيا قارقىنىن تولىق وتەپ وتىرعان جوق، - دەدى ول.

    ق ت ج وكىلدەرى بيلەت باعاسى جىل ىشىندە وزگەرمەيتىنىن اتاپ ءوتتى. تاريف ماۋسىمعا دا، تاۋلىكتىڭ ۋاقىتىنا دا بايلانىستى وزگەرمەيدى. باعا تەك كولىك مينيسترلىگىمەن كەلىسىلگەن ءتارتىپ بويىنشا جىلىنا ءبىر رەت يندەكساتسيا ارقىلى جاڭارتىلادى.

    سونداي-اق كومپانيا وكىلدەرى پويىز بەن ۇشاق بيلەتتەرىن تىكەلەي سالىستىرۋعا بولمايتىنىن ايتتى. سەبەبى اۋە تاسىمالىندا سۇرانىسقا قاراي وزگەرىپ وتىراتىن يكەمدى باعا جۇيەسى قولدانىلادى.

    - اۋە بيلەتتەرىنىڭ قۇنى سۇرانىس پەن ۇسىنىسقا قاراي قۇبىلىپ وتىرادى. كەي كەزەڭدەردە 70- 100 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن. ال تەمىرجول بيلەتتەرى جىل بويى ءبىر دەڭگەيدە ساقتالادى، - دەدى ءانۋار احمەتجانوۆ.

    ق ت ج مالىمەتىنشە، اۋە تاسىمالىنداعى يكەمدى تاريف جۇيەسى تەمىرجول سالاسىندا قولدانىلمايدى، سوندىقتان پويىز بيلەتتەرىنىڭ باعاسى تۇراقتى سيپاتقا يە.

    بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر جىل سوڭىنا دەيىن جاڭا ۆاگونداردى جەتكىزۋدى تاپسىرعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور