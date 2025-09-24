ق ت ج: Wabtec-پەن كەلىسىمگە ۇلتتىق قور مەن ب ج ز ق- دان اقشا المايمىز
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان تەمىرجولى» ۇلتتىق كومپانياسى امەريكالىق Wabtec كومپانياسىمەن اراداعى 4,2 ميلليارد دوللاردىڭ كەلىسىمشارتىن ورىنداۋعا قاراجاتتى قايدان الاتىنىن ءمالىم ەتتى.
- ينۆەستيتسيالىق قاجەتتىلىكتەرگە، ياعني 2027-2036-جىلدارى تەپلوۆوزداردى ساتىپ الۋعا قارىز تارتۋ جوسپارلانعان. بۇل رەتتە ب ج ز ق نە ۇلتتىق قور قاراجاتى تارتىلمايدى. تەپلوۆوزداردى ساتىپ الۋ پايدالانۋدان شىعارىلاتىن پاركتى اۋىستىرۋعا بايلانىستى جانە جوسپارلانعان تاسىمالداۋدى لوكوموتيۆ تارتىمىمەن قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىلىگىن قاناعاتتاندىرۋ ماقساتىندا كوممەرتسيالىق قاجەتتى جوبا بولىپ تابىلادى. قارىزداردىڭ جانە ينۆەستيتسيالاردىڭ قايتارىمى كەلىسىمشارت جاساسۋ كەزىندە ءسوزسىز قاراستىرىلعان، - دەلىنگەن ق ت ج- نىڭ Kazinform ساۋالىنا جولداعان جاۋابىندا.
سونداي-اق، ۇلتتىق كومپانياداعىلار 4.2 ميلليارد دوللار سوماعا قاتىستى قوسىمشا تۇسىنىكتەمە ۇسىندى.
- بۇل - 2058-جىلعا دەيىنگى كەزەڭگە لوكوموتيۆتەردى ساتىپ الۋ مەن سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتۋدى قوسا العانداعى ءۇش كەلىسىمشارتتىڭ جالپى سوماسى. لوكوموتيۆتەردى ساتىپ الۋ ءداستۇرلى تۇردە وزدىك جانە قارىز قاراجاتتارىنىڭ كومبيناتسياسى ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى. سەرۆيستىك شىعىستار اعىمداعى وپەراتسيالىق شىعىندار بولىپ تابىلادى، ولار ءوز قاراجاتىنان تولەنەدى، بۇل قاجەتتىلىكتەرگە كرەديتتەر تارتىلمايدى. 4 ميلليارد ا ق ش دوللارى 300 بىرلىك لوكوموتيۆ ساتىپ الۋدى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قولدانىستاعى سەرۆيستىك شارتتى 15 جىل مەرزىمگە 405 بىرلىك لوكوموتيۆكە ۇزارتۋدى، سونداي-اق سوڭعى لوكوموتيۆتىڭ سەرۆيسكە قويىلۋىن ەسكەرە وتىرىپ، ساتىپ الىناتىن 300 بىرلىك لوكوموتيۆكە 18 جىل مەرزىمگە تولىق سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتۋدى ۇيىمداستىرۋدى قامتيدى، - دەپ جازىلعان قوسىمشا مالىمەتتە.
بۇعان دەيىن ق ت ج Wabtec-پەن كەلىسىمدە كورسەتىلگەن 4,2 ميلليارد دوللار 300 ۆاگوننىڭ عانا قۇنى ەمەستىگىن مالىمدەگەن ەدى.