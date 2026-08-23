ق ر ى ءى م: سايلاۋ كۇنى ەلدەگى احۋال تۇراقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ كۇنى جاعداي تۇراقتى، قوعامدىق ءتارتىپتىڭ ورەسكەل بۇزىلۋىنا جول بەرىلگەن جوق. بۇل تۋرالى ونلاين-مارافون اياسىندا وتكەن و ك ق بريفينگىندە ق ر ءى ءى م- ءنىڭ رەسمي وكىلى شىڭعىس الەكەشيەۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءىىم ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندەگى جاعدايدى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلاۋدا. مونيتورينگ جۇرگىزۋ ءۇشىن ءى ءى م- ءنىڭ جەدەل باسقارۋ ورتالىقتارىنىڭ مۇمكىندىكتەرى پايدالانىلىپ جاتىر. كوشەلەر، قوعامدىق ورىندار جانە سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنە ىرگەلەس اۋماقتار بەينەباقىلاۋ كامەرالارى ارقىلى تۇراقتى ۆيزۋالدى باقىلاۋدا.
- قالالىق جانە اۋداندىق بولىمشەلەردە كەز كەلگەن وتىنىشتەر مەن اقپاراتتارعا جەدەل ارەكەت ەتۋگە دايىن موبيلدى توپتار جۇمىس ىستەيدى. جاعدايدى باقىلاۋ تىكەلەي وقيعا ورنىندا دا، سيفرلىق مۇمكىندىكتەردى پايدالانۋ ارقىلى دا ۇزدىكسىز جۇرگىزىلىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى ش. الەكەشيەۆ.
ول ازاماتتاردىڭ نەمەسە سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ وتىنىشتەرى بويىنشا پوليتسيا قاجەتتى شارالاردى جەدەل قابىلداۋعا دايىن ەكەنىن ايتتى.
- قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاپ، جاۋاپكەرشىلىك تانىتىپ وتىرعان ازاماتتارعا العىسىمىزدى بىلدىرەمىز. پوليتسيا قىزمەتىن جالعاستىرىپ جاتىر، - دەدى ق ر ءى ءى م- ءنىڭ رەسمي وكىلى.
ايتا كەتەلىك ءى ءى م قۇرىلتاي سايلاۋى بويىنشا جاعداي تۇراقتى، قوعامدىق ءتارتىپتى ورەسكەل بۇزۋ فاكتىلەرى تىركەلگەن جوق ەكەندىگىن ايتقان ەدى.