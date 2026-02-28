ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:30, 28 - اقپان 2026 | GMT +5

    ق ر س ءى م تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا وراي جەدەل بايلانىس نومىرلەرىن حابارلادى

    استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى احۋالدىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستان ازاماتتارىنا شەت مەملەكەتتەردەگى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەردىڭ جەدەل بايلانىس جانە «جەدەل جەلى» نومىرلەرىن ۇسىنادى.

    МИД опубликовал контакты горячих линий загранучреждений Казахстана
    Фото: Kazinform

    ق ر س ءى م مالىمەتىنشە، شەتەلدە جۇرگەن نەمەسە اتالعان وڭىرگە ساپارلاۋدى جوسپارلاعان ازاماتتار تومەندەگى بايلانىس ارنالارى ارقىلى تاۋلىك بويى حابارلاسا الادى.

    ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى:

    77172720500+ (كونسۋلدىق قىزمەت دەپارتامەنتى)؛

    77172720111+ (كەزەكشى ديپلومات).

    قازاقستاننىڭ يرانداعى ەلشىلىگى (تەگەران ق.):

    982122565933+ (ەلشىلىكتىڭ كەزەكشى ءنومىرى)؛

    989362084672+ (ۇيالى تەلەفون، WhatsApp).

    قازاقستاننىڭ گورگان ق. باس كونسۋلدىعى:

    989122980350+ (ۇيالى تەلەفون)؛

    981732520443+ (جۇمىس تەلەفونى)؛

    77017713401+ (WhatsApp).

    قازاقستاننىڭ بەندەر-ابباس ق. كونسۋلدىعى:

    989302985703+ (ۇيالى تەلەفون، WhatsApp).

    قازاقستاننىڭ يوردانياداعى ەلشىلىگى:

    962777688885+

    قازاقستاننىڭ ب ا ءا- دەگى ەلشىلىگى:

    971505085226+؛ 97124498778+.

    قازاقستاننىڭ دۋباي ق. باس كونسۋلدىعى:

    971505701978+.

    قازاقستاننىڭ ساۋد ارابياسىنداعى ەلشىلىگى:

    966556630177+.

    قازاقستاننىڭ قاتارداعى ەلشىلىگى:

    97450649955+؛ 97451000733+.

    قازاقستاننىڭ كۋۆەيتتەگى ەلشىلىگى:

    96567042545+.

    قازاقستاننىڭ ليۆانداعى ەلشىلىگى:

    9614713467+؛ 9614713447+.

    قازاقستاننىڭ باحرەيندەگى باس كونسۋلدىعى:

    97333480890+.

    قازاقستاننىڭ يزرايلدەگى ەلشىلىگى: 97235037885+ (كەزەكشى)؛

    972548784608+ (ۇيالى تەلەفون، WhatsApp)؛

    972532721815 (ۇيالى تەلەفون، WhatsApp)؛ 77017314177+ (WhatsApp).

