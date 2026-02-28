ق ر س ءى م تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا وراي جەدەل بايلانىس نومىرلەرىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى احۋالدىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستان ازاماتتارىنا شەت مەملەكەتتەردەگى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەردىڭ جەدەل بايلانىس جانە «جەدەل جەلى» نومىرلەرىن ۇسىنادى.
ق ر س ءى م مالىمەتىنشە، شەتەلدە جۇرگەن نەمەسە اتالعان وڭىرگە ساپارلاۋدى جوسپارلاعان ازاماتتار تومەندەگى بايلانىس ارنالارى ارقىلى تاۋلىك بويى حابارلاسا الادى.
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى:
77172720500+ (كونسۋلدىق قىزمەت دەپارتامەنتى)؛
77172720111+ (كەزەكشى ديپلومات).
قازاقستاننىڭ يرانداعى ەلشىلىگى (تەگەران ق.):
982122565933+ (ەلشىلىكتىڭ كەزەكشى ءنومىرى)؛
989362084672+ (ۇيالى تەلەفون، WhatsApp).
قازاقستاننىڭ گورگان ق. باس كونسۋلدىعى:
989122980350+ (ۇيالى تەلەفون)؛
981732520443+ (جۇمىس تەلەفونى)؛
77017713401+ (WhatsApp).
قازاقستاننىڭ بەندەر-ابباس ق. كونسۋلدىعى:
989302985703+ (ۇيالى تەلەفون، WhatsApp).
قازاقستاننىڭ يوردانياداعى ەلشىلىگى:
962777688885+
قازاقستاننىڭ ب ا ءا- دەگى ەلشىلىگى:
971505085226+؛ 97124498778+.
قازاقستاننىڭ دۋباي ق. باس كونسۋلدىعى:
971505701978+.
قازاقستاننىڭ ساۋد ارابياسىنداعى ەلشىلىگى:
966556630177+.
قازاقستاننىڭ قاتارداعى ەلشىلىگى:
97450649955+؛ 97451000733+.
قازاقستاننىڭ كۋۆەيتتەگى ەلشىلىگى:
96567042545+.
قازاقستاننىڭ ليۆانداعى ەلشىلىگى:
9614713467+؛ 9614713447+.
قازاقستاننىڭ باحرەيندەگى باس كونسۋلدىعى:
97333480890+.
قازاقستاننىڭ يزرايلدەگى ەلشىلىگى: 97235037885+ (كەزەكشى)؛
972548784608+ (ۇيالى تەلەفون، WhatsApp)؛
972532721815 (ۇيالى تەلەفون، WhatsApp)؛ 77017314177+ (WhatsApp).