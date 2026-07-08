ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ دەربەس قۇرامى جاڭارتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازىر كەڭەستىڭ شەتەلدىك قۇرامىنا 34 جەتەكشى حالىقارالىق كومپانيا مەن ۇيىمنىڭ باسشىلارى، سونداي-اق بايقاۋشى مارتەبەسىندەگى 8 وكىل كىرەدى، دەپ حابارلايدى ق ر س ءى م ينۆەستيتسيا كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كوميتەت تاراتقان اقپاراتقا سايكەس، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ 2026-جىلعى 1-شىلدەدەگى 306-وكىمىمەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2024-جىلعى 1-قازانداعى 174- وكىمىمەن بەكىتىلگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ دەربەس قۇرامى جاڭا رەداكسيادا بەكىتىلدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسى - مەملەكەت باسشىسىنىڭ توراعالىعىمەن جۇمىس ىستەيتىن كونسۋلتاتيۆتىك-كەڭەسشى ورگان ءارى مەملەكەت پەن حالىقارالىق بيزنەس قاۋىمداستىعى اراسىنداعى تىكەلەي ديالوگتىڭ نەگىزگى الاڭى. كەڭەس جۇمىسىنا ءداستۇرلى تۇردە الەمدەگى جەتەكشى كومپانيالار مەن ۇيىمداردىڭ باسشىلارى قاتىسادى. بۇگىندە كەڭەستىڭ شەتەلدىك قۇرامىنا 34 جەتەكشى حالىقارالىق كومپانيا مەن ۇيىمنىڭ باسشىلارى، سونداي-اق بايقاۋشى مارتەبەسىندەگى 8 وكىل كىرەدى.
- كەڭەستىڭ جاڭارتىلعان قۇرامىنا شەتەلدىك تاراپتان جاڭا قاتىسۋشىلار ەنگىزىلدى. بۇعان دەيىن كەڭەس جۇمىسىنا بايقاۋشى رەتىندە قاتىسقان «Alstom» كومپانياسىنىڭ افريكا، تاياۋ شىعىس جانە ورتالىق ازيا وڭىرلەرى بويىنشا پرەزيدەنتى مارتان ۆوجۋر كەڭەستىڭ مۇشەسى بولىپ ەنگىزىلدى. سونىمەن قاتار «Power International Holding» كومپانياسىنىڭ باسشىسى مۇتاز ءال-حايات كەڭەس قۇرامىنا مۇشە رەتىندە قوسىلدى. ال «Presight AI Holding PLC» كومپانياسى باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى توماس پراموتەدحام مەن يسلام دامۋ بانكىنىڭ پرەزيدەنتى مۇحامماد سۇلەيمان ءال-دجاسسەر كەڭەستىڭ بايقاۋشىلارى مارتەبەسىنە يە بولدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستاندىق تاراپتىڭ قۇرامى دا جاڭارتىلدى. كەڭەس قۇرامىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى اسەل جاناسوۆا، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ەكونوميكالىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى نۇرلان بايبازاروۆ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ينۆەستيتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ارداق زەبەشيەۆ ەنگىزىلدى.
كوميتەت مالىمەتىنشە، كەڭەستىڭ دەربەس قۇرامىن جاڭارتۋ مەملەكەت پەن حالىقارالىق بيزنەس اراسىنداعى سىندارلى ديالوگتى ودان ءارى نىعايتۋعا باعىتتالعان. كەڭەس جۇمىسىنا جەتەكشى حالىقارالىق كومپانيالار مەن قارجى ينستيتۋتتارى باسشىلارىنىڭ قاتىسۋى ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە، سونداي-اق قازاقستاننىڭ جاھاندىق كاپيتال ءۇشىن ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ودان ءارى ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت ءبىرقاتار شەتەلدىك ينۆەستورلاردى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتاعانىن جازعانبىز.