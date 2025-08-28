17:44, 28 - تامىز 2025 | GMT +5
ق ر پارلامەنتى پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى 2-قىركۇيەكتە وتەدى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىن شاقىرۋ تۋرالى وكىمگە قول قويدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 58-بابى 4-تارماعىنىڭ 2) تارماقشاسىنا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى 2025-جىلعى 2-قىركۇيەكتە ساعات 11.00 دە استانا قالاسىندا شاقىرىلسىن، - دەپ جازىلعان وكىم ماتىنىندە.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن تاجىكستان پارلامەنتتەرى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ جايىن تالقىلادى.
بيۋجەتتىڭ يگەرىلۋ بارىسى دەپۋتاتتاردىڭ نازارىندا بولادى.