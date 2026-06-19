ۇ ق ك «ىلە سۋ» كاسىپورنىنىڭ باسشىسىنا قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزىپ جاتىر
قونايەۆ. KAZINFORM - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى الماتى وبلىسىنداعى «ىلە سۋ» مەملەكەتتىك كاسىپورنىنىڭ باسشىسىنا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالعانىن راستادى.
بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە ۇ ق ك سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەتى الماتى وبلىسى ىلە اۋدانى اكىمدىگىنە قاراستى «ىلە سۋ» ش ج ق م ك ك باسشىسى جاندوس جۇرىنوۆتى ۇستاعانى تۋرالى اقپارات تاراعان ەدى. ونداعى مالىمەتتەردە جۇرىنوۆتىڭ پارا الدى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەنى ايتىلعان.
وسىعان بايلانىستى Kazinform اگەنتتىگى ۇ ق ك- گە رەسمي ساۋال جولدادى. ۆەدومستۆو اتالعان لاۋازىمدى تۇلعاعا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق- پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتىلمەيدى، - دەلىنگەن ۇ ق ك رەسمي جاۋابىندا.
ەسكە سالايىق، 2024 -جىلى «ىلە سۋ» كاسىپورنىندا زاڭ بۇزۋ دەرەكتەرى انىقتالعان ەدى. سول كەزدە الەۋمەتتىك جەلىلەردە كاسىپورىن باسشىلىعى ومىردە جوق ادامدارعا جالاقى تولەگەنى تۋرالى اقپارات تارادى.
كەيىنىرەك الماتى وبلىسى اكىمدىگى جۇرگىزگەن اۋديت بۇل دەرەكتەردى راستادى.