KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ۇ ق ك 24 قىلمىستىق توپتىڭ زاڭسىز ارەكەتىنە توسقاۋىل قويدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جىل باسىنان بەرى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى پوليتسيا ورگاندارىمەن بىرلەسىپ، پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن 24 قىلمىستىق توپتىڭ زاڭسىز ارەكەتىنىڭ جولىن كەستى. بۇل تۋرالى ۇ ق ك باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    ҰҚК 24 қылмыстық топтың заңсыз әрекетіне тосқауыл қойды
    Фото: ҰҚК

    وپەراتسيالار بارىسىندا بوپسالاۋ، ادام ۇرلاۋ، قارۋدى زاڭسىز ساقتاۋ جانە باسقا دا اۋىر قىلمىستارعا قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن 169-دان استام ادام، ونىڭ ىشىندە قىلمىستىق توپ جەتەكشىلەرى ۇستالدى.

    ҰҚК
    Фото: ҰҚК

    شەكارا ماڭىندا، ونەركاسىپ جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋ سالالارىندا قىلمىستىق سحەمالاردى ۇيىمداستىرۋمەن بايلانىستى زاڭسىز كىرىس كوزدەرى انىقتالىپ، جويىلدى.

    اتالعان فاكتىلەر بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋلەر جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن شەكارادا 645 ميلليون تەڭگەدەن استام دەكلاراتسيالانباعان ۆاليۋتا انىقتالدى.

    ҰҚК
    Фото: ҰҚК

     

    زاڭ جانە قۇقىق قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور