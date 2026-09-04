ۇ ق ك 24 قىلمىستىق توپتىڭ زاڭسىز ارەكەتىنە توسقاۋىل قويدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جىل باسىنان بەرى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى پوليتسيا ورگاندارىمەن بىرلەسىپ، پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن 24 قىلمىستىق توپتىڭ زاڭسىز ارەكەتىنىڭ جولىن كەستى. بۇل تۋرالى ۇ ق ك باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
وپەراتسيالار بارىسىندا بوپسالاۋ، ادام ۇرلاۋ، قارۋدى زاڭسىز ساقتاۋ جانە باسقا دا اۋىر قىلمىستارعا قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن 169-دان استام ادام، ونىڭ ىشىندە قىلمىستىق توپ جەتەكشىلەرى ۇستالدى.
شەكارا ماڭىندا، ونەركاسىپ جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋ سالالارىندا قىلمىستىق سحەمالاردى ۇيىمداستىرۋمەن بايلانىستى زاڭسىز كىرىس كوزدەرى انىقتالىپ، جويىلدى.
اتالعان فاكتىلەر بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋلەر جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن شەكارادا 645 ميلليون تەڭگەدەن استام دەكلاراتسيالانباعان ۆاليۋتا انىقتالدى.