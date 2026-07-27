ق م ا ءتوراعاسى پرەزيدەنتكە ەسەپ بەردى: 279 ميلليارد تەڭگەنىڭ نەگىزسىز جۇمسالۋىنا جول بەرىلمەدى
استانا. KAZINFORM- مەملەكەت باسشىسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى جانات ەليمانوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا اگەنتتىكتىڭ بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا اتقارعان جۇمىسىنىڭ نەگىزگى قورىتىندىلارى مەن الداعى كەزەڭگە ارنالعان مىندەتتەر تۋرالى ەسەپ بەرىلدى.
جانات ەليمانوۆ 496 قىلمىستىق ءىس بويىنشا تەرگەۋ اياقتالىپ، جابىرلەنۋشىلەرگە 22,6 ميلليارد تەڭگەنىڭ زاردابى وتەلگەنىن جەتكىزدى. سونداي-اق 7 قىلمىستىق توپتىڭ (ونىڭ ىشىندە تورتەۋى - ترانس ۇلتتىق توپ) جانە 176 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجاتتى زاڭسىز تۇردە قولما-قول اقشاعا اينالدىرعان 44 جەلىنىڭ قىزمەتىنە توسقاۋىل قويىلعانىن اتاپ ءوتتى.
ەسىرتكى بيزنەسى مەن الاياقتىقتان تۇسكەن كىرىستى جىلىستاتۋ ءۇشىن پايدالانىلعان 12 استىرتىن كريپتو ايىرباستاۋ پۋنكتى جويىلعان. بۇدان بولەك، ءوز ەسەپشوتتارى ارقىلى 113 ميلليارد تەڭگەنى وتكىزگەن 36 دروپپەرلىك توپ انىقتالدى.
پرەزيدەنتكە ت م د ەلدەرى اۋماعىندا العاش رەت دەربەس دەرەكتەردى زاڭسىز يەمدەنۋ ماقساتىندا ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ جۇمىسىن يميتاتسيا جاسايتىن جانە فيشينگ SMS- حابارلامالاردى جاپپاي تاراتاتىن ارنايى قۇرىلعىنى پايدالانعان ادامدار ۇستالعانى باياندالدى.
اگەنتتىك ءتوراعاسى بيۋدجەت شىعىستارىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋ شارالارى تۋرالى ايتتى. ماسەلەن، 52 ينفراقۇرىلىمدىق جوبا بويىنشا 279 ميلليارد تەڭگە قارجىنىڭ نەگىزسىز جۇمسالۋىنا جول بەرىلگەن جوق. عىلىمي ازىرلەمەلەردى كوممەرتسيالاندىرۋ كەزىندە 10 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە مەملەكەت قارجىسىن جىمقىرۋ ىقتيمالدىعى انىقتالدى. سونداي-اق مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنان زاڭسىز قارجى الۋ ءۇشىن جەكە كلينيكالاردىڭ 140 مىڭ ازاماتتىڭ جالعان تىركەۋ مالىمەتتەرىن كورسەتكەنى بەلگىلى بولدى.
بۇدان بولەك، الدىن الۋ جۇمىستارى اياسىندا زاڭسىز ويىن بيزنەسىنىڭ بەلگىلەرى بار 9 مىڭ سايت پەن اككاۋنت بۇعاتتالدى. الاياقتىق پيعىلىمەن اشىلعان 2,3 مىڭ رەسۋرستىڭ جانە 35 مىڭنان اسا مۇشەسى بار 25 چاتتىڭ قىزمەتى توقتاتىلدى.
قارجىلىق ساۋاتتى ارتتىرۋ باعىتىنداعى ءىس-شارالارعا 245 مىڭنان استام ازامات قاتىستى. سالالىق زاڭنامانى جەتىلدىرۋدىڭ ناتيجەسىندە قازاقستاننىڭ رەيتينگتەگى ورنى ف ا ت ف- تىڭ ءتورت نەگىزگى ۇسىنىمى بويىنشا جوعارىلادى.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى اگەنتتىك قىزمەتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىنا قاتىستى ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى ەسەت بايكەندى قابىلدادى.