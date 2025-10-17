نەيروحيرۋگيالىق روبوت ميعا وپەراتسيا جاسادى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى اۋرۋحاناسىندا قولدانىلعان «Remebot RM-200» قۇرىلعىسى جاساندى ينتەللەكتىمەن جۇمىس ىستەيدى. بۇل تۋرالى Jibek joly تەلەارناسىنىڭ جاڭالىقتار قىزمەتىندە ايتتى.
ونىڭ ءتىلىن مەڭگەرۋ ءۇشىن دارىگەرلەر قىتايعا ارنايى بارىپ وقىپ كەلدى. روبوتتىڭ ەرەكشەلىگى ول ناۋقاستىڭ مەديتسينالىق دەرەكتەرىن تەرەڭ تالداپ، ميعا ميلليمەترلىك دالدىكپەن وپەراتسيا جاساي الادى. زاماناۋي اپپارات جەرگىلىكتى بيۋدجەت قاراجاتىنا ساتىپ الىنعان. جاقىندا ول بيوپسيا جاساۋ، مي ىسىگىن سىلىپ الىپ تاستاۋ سەكىلدى وپەراتسيالارعا قاتىسادى.
ايتا كەتەلىك ەلدە العاش رەت بالالاردى لازەرلىك ليتوتريپسيا ادىسىمەن ەمدەۋ جۇرگىزىلگەن ەدى.
بۇگىن پەدياتريا جانە بالالار حيرۋرگياسى عىلىمي ورتالىعىندا ەلدە ساراپتامالىق كلاستىڭ ەڭ جاڭا جابدىعى - Calculase III لازەرلىك جۇيەسىمەن جاراقتاندىرىلعان العاشقى وپەراتسيالىق بولمەنىڭ سالتاناتتى اشىلۋى ءوتتى.