    20:06, 06 - اقپان 2026 | GMT +5

    ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن مەكتەپتەر دىننەن بەيتاراپ كەڭىستىك بولۋ كەرەك - عالىم

    استانا. KAZINFORM - ە. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى، زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى نۇرلان دۋلاتبەكوۆ كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ سەگىزىنشى وتىرىسىندا اتا زاڭنىڭ جاڭا جوباسىندا ءبىلىم ورىندارىن ءدىني يدەولوگيادان اجىراتۋ نە ءۇشىن كەرەك بولعانىن ايتتى.

    Студенты студенттер лекция аудитория
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    - 33-باپتاعى رۋحاني ءبىلىم وردالارىنان باسقا وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم بەرۋدى ۇيىمداستىرۋدىڭ زايىرلى سيپاتى تۋرالى 5-تارماعىنىڭ جاڭا نۇسقاسى ەرەكشە نازار اۋدارۋعا تۇرارلىق. بۇل ماتىندىك تۇجىرىم ءدىننىڭ مەملەكەتتەن بولەكتىگى قاعيداسىنا تولىقتاي سايكەس كەلەدى، - دەدى ول.

    عالىم ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى ءۇشىن مۇنىڭ ىرگەلى ءمانى بار ەكەنىن ايتادى.

    - ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن مەكتەپتەر عىلىمنىڭ، ءبىلىمنىڭ جانە ارينە، اكادەميالىق ەركىندىكتىڭ كەڭىستىگى بولىپ قالۋ كەرەك. مۇنداي ءتاسىل ستۋدەنتتەردى قورعايدى، بەيتاراپ ءبىلىم ورتاسىنا ساقتايدى جانە يدەولوگيالىق قىسىمنىڭ قاتەرىن تومەندەتەدى، - دەگەن عالىم كونستيتۋتسيانىڭ بۇل نورمالارى بۇكىل عىلىمي قاۋىمداستىقتاردى، وڭىرلەردەگى عىلىم مەن ءبىلىم سالاسىنىڭ وكىلدەرىنىڭ تالقىسى ارقىلى ابدەن ءپىسىپ- جەتىلگەنىن اتاپ ءوتتى.

    ايتا كەتەيىك، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىن ءتۇرلى مەكەمەلەر، ۇجىمدار تالقىلاپ جاتىر.

    اۆتور

    ەسىمجان ناقتىباي

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
