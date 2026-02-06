ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن مەكتەپتەر دىننەن بەيتاراپ كەڭىستىك بولۋ كەرەك - عالىم
استانا. KAZINFORM - ە. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى، زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى نۇرلان دۋلاتبەكوۆ كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ سەگىزىنشى وتىرىسىندا اتا زاڭنىڭ جاڭا جوباسىندا ءبىلىم ورىندارىن ءدىني يدەولوگيادان اجىراتۋ نە ءۇشىن كەرەك بولعانىن ايتتى.
- 33-باپتاعى رۋحاني ءبىلىم وردالارىنان باسقا وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم بەرۋدى ۇيىمداستىرۋدىڭ زايىرلى سيپاتى تۋرالى 5-تارماعىنىڭ جاڭا نۇسقاسى ەرەكشە نازار اۋدارۋعا تۇرارلىق. بۇل ماتىندىك تۇجىرىم ءدىننىڭ مەملەكەتتەن بولەكتىگى قاعيداسىنا تولىقتاي سايكەس كەلەدى، - دەدى ول.
عالىم ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى ءۇشىن مۇنىڭ ىرگەلى ءمانى بار ەكەنىن ايتادى.
- ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن مەكتەپتەر عىلىمنىڭ، ءبىلىمنىڭ جانە ارينە، اكادەميالىق ەركىندىكتىڭ كەڭىستىگى بولىپ قالۋ كەرەك. مۇنداي ءتاسىل ستۋدەنتتەردى قورعايدى، بەيتاراپ ءبىلىم ورتاسىنا ساقتايدى جانە يدەولوگيالىق قىسىمنىڭ قاتەرىن تومەندەتەدى، - دەگەن عالىم كونستيتۋتسيانىڭ بۇل نورمالارى بۇكىل عىلىمي قاۋىمداستىقتاردى، وڭىرلەردەگى عىلىم مەن ءبىلىم سالاسىنىڭ وكىلدەرىنىڭ تالقىسى ارقىلى ابدەن ءپىسىپ- جەتىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىن ءتۇرلى مەكەمەلەر، ۇجىمدار تالقىلاپ جاتىر.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي