20:36, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5
نيكول پاشينيان 20-21-قاراشا كۇندەرى استاناعا كەلەدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان 20-21-قاراشا كۇندەرى استاناعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەدى.
- ساپار باعدارلاماسى اياسىندا ەكى ەل دەلەگاتسيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن كەلىسسوزدەر ءوتىپ، قازاقستان مەن ارمەنيا اراسىنداعى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلانادى، - دەپ جازدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ەستونيا پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى الدى.