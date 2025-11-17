ق ز
    نيكول پاشينيان 20-21-قاراشا كۇندەرى استاناعا كەلەدى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان 20-21-قاراشا كۇندەرى استاناعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەدى.

    Қозоғистон ва Арманистон
    Фото: Kazinform

    - ساپار باعدارلاماسى اياسىندا ەكى ەل دەلەگاتسيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن كەلىسسوزدەر ءوتىپ، قازاقستان مەن ارمەنيا اراسىنداعى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلانادى، - دەپ جازدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ەستونيا پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى الدى.

