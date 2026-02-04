نورۆەگيادا مونارحيالىق بيلىك جۇيەسى ساقتالاتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - مونارحيا ما، الدە رەسپۋبليكا ما؟ نورۆەگيا پارلامەنتىندە ەلدىڭ باسقارۋ ۇلگىسىنە قاتىستى وسىنداي ماڭىزدى ماسەلە تالقىلاندى. باسىم كوپشىلىكتىڭ داۋىسىمەن اتالعان مەملەكەت مونارحيالىق جۇيەدە قالاتىن بولدى.
ال شەندىلەر كەڭەسە كەلىپ، رەسپۋبليكالىق باسقارۋ فورماسىنا كوشۋ ۇسىنىسىنان باس تارتتى. بۇل شەشىمگە ءتىپتى جۋىردا پاتشا وتباسىنا بايلانىستى شىققان داۋ مەن ونىڭ حالىق اراسىندا بەدەلى تومەندەگەنى دە اسەر ەتكەن جوق.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، پارلامەنتتەگى داۋىس بەرۋ ناتيجەسىندە 169 مۇشەنىڭ 141- ءى مونارحيانى ساقتاۋدى قولداعان. ال 26 تۇلعا حارالد پاتشا مەن ونىڭ ۇرپاقتارىنىڭ بيلىك ەتۋىن توقتاتۋدى ءجون كورگەن.
مونارحيانى قولداۋشىلار بۇل ينستيتۋت پارتياسىز ساياساتتى ۇستانۋ ارقىلى ەلدەگى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتەدى دەپ ەسەپتەيدى. سونىمەن بىرگە، ولاردىڭ ويىنشا، 1905 -جىلى شۆەتسيادان تاۋەلسىزدىك العالى بەرى پاتشا بيلىگىنىڭ مەملەكەتكە ەڭبەگى سىڭگەن. ال باسقارۋدىڭ رەسپۋبليكالىق ۇلگىسىن قولدايتىندار ساياسي بيلىك ءىس جۇزىندە سايلانعان پارلامەنت پەن نورۆەگيا ۇكىمەتىنە تيەسىلى ەكەنىن العا تارتادى. سونداي-اق دەموكراتيالىق قوعامدا پاتشا وتباسىنىڭ مۇراعا بەرىلەتىن ارتىقشىلىقتارى بولماۋى كەرەك دەپ سانايدى.
پارلامەنت مونارحيانى ساقتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان كۇنى پاتشا وتباسىنىڭ مۇشەسىنە قاتىستى سوت پروتسەسى باستالدى. حانشايىم مەتتە- ماريتتىڭ ۇلكەن ۇلى ماريۋس بورگ حيەيبي 38 قىلمىسقا قاتىستى كۇدىكتى دەپ تانىلعان. ونىڭ ىشىندە زورلاۋ ايىبى دا بار.
3- اقپاندا وسلودا سوتتىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ، وندا ماريۋس بورگ حيەيبيگە تاعىلعان ايىپتار وقىلعان بولاتىن. كۇدىكتى زورلاۋ فاكتىسى بويىنشا كىناسىن مويىنداعان جوق. ءبىراق ودان كىشىگىرىم ايىپتاردىڭ كەيبىرىن جارتىلاي مويىندادى. كىناسى دالەلدەنسە، كۇدىكتى 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايرىلۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، ماريۋس بورگ حيەيبيدىڭ پاتشالىق مارتەبەسى جانە تاققا مۇراگەرلىك قۇقىعى جوق. ونى اناسى مەتتە- ماريت 1997 -جىلى تۋعان. ال 2001 -جىلى شەشەسى تاق مۇراگەرى، بولاشاق پاتشا حوكونعا تۇرمىسقا شىققان ەدى. سول سەبەپتى، حيەيبي پاتشا تۇقىمىنان تاراماعان.
سونىمەن قاتار ەلدەگى مونارحياعا قاتىستى داۋدى ۋشىقتىرىپ وتىرعان تاعى ءبىر جايت بار. ب ا ق بەتتەرىندە حانشايىم مەتتە-ءماريتتىڭ پەدوفيل دەگەن ايىپ تاعىلعان امەريكالىق بيزنەسمەن دجەففري ەپشتەينمەن بايلانىسى بولعانى جونىندە اقپارات جاريالانعان بولاتىن.
جۋىردا Norstat جۇرگىزگەن ساۋالناماعا ساي، حانشايىمعا دەگەن حالىقتىڭ سەنىمى كۇرت تومەندەپ بارادى. ساۋالناماعا جاۋاپ بەرگەندەردىڭ %76- ى دجەففري ەپشتەينمەن بايلانىسى جاريا بولعاننان كەيىن حانشايىمعا دەگەن سەنىمىنە سەلكەۋ تۇسكەنىن اشىق ايتقان.