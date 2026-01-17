نورۆەگيادا 800 جىلدىق التىن ساقينا تابىلدى
استانا. KAZINFORM - نورۆەگيانىڭ تنسبەرگ قالاسىندا ارحەولوگتەر شامامەن 800 جىل بۇرىن جاسالعان بىرەگەي التىن ساقينانى انىقتادى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
ارتەفاكتتى ارحەولوگ ليندا وسحەيم جەردىڭ شامامەن 7 سانتيمەتر تەرەڭدىگىنەن تاپقان. نورۆەگيانىڭ مادەني مۇرالاردى زەرتتەۋ ينستيتۋتىندا (NIKU) بۇل ولجا «ادام ارمانىنداعى تابىس» دەپ اتالىپ وتىر.
ساقينا تابىلعان توپىراق قاباتى ناقتى مەرزىمدەلمەگەن. الايدا ارحەولوگتەر ساقينانىڭ ءدال ۇستىنەن شىرشا بۇتاعىن تاپقان. ول راديوكومىرتەكتى تالداۋ ادىسىمەن زەرتتەلىپ، 1167- 1269 -جىلدار ارالىعىنا جاتاتىنى انىقتالعان. وسىعان بايلانىستى ساقينانىڭ جاسى ودان دا كونە بولۋى مۇمكىن، سەبەبى ول بۇتاقتان تومەن قاباتتا جاتقان.
ساقينا التىننان جاسالعان، ورتاسىنا كوك ءتۇستى سوپاق تاس ورناتىلعان. مامانداردىڭ بولجامىنشا، بۇل تاس ساپفيرگە ۇقساتىپ جاسالعان شىنى بولۋى مۇمكىن. اشەكەي فيليگران جانە گرانۋلياتسيا ادىستەرىمەن باي بەزەندىرىلگەن.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، ساقينا جوعارى الەۋمەتتىك توپقا جاتاتىن ايەلگە تيەسىلى بولعان. مۇنداي ولجالار وتە سيرەك كەزدەسەدى. نورۆەگيانىڭ ۇلتتىق دەرەكتەر بازاسىندا ورتا عاسىرلارعا جاتاتىن بار بولعانى 63 التىن ساقينا تىركەلگەن. ال تنسبەرگ قالاسىندا مۇنداي اشەكەي سوڭعى 15 جىلدا العاش رەت تابىلىپ وتىر.