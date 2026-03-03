پەنتاگون يرانعا جاسالعان سوققى تۋرالى العاش رەت مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگى يرانعا جاسالعان سوققىعا قاتىستى العاشقى رەسمي مالىمدەمەسىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
پەنتاگون باسشىسى پيت حەگسەت ا ق ش پەن يزرايلدىڭ ارەكەتتەرى يراننىڭ ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى مەن الەمدەگى امەريكالىق مۇددەلەرگە باعىتتالعان كوپجىلدىق شابۋىلدارىنا جاۋاپ بولعانىن مالىمدەدى.
- ءبىز بۇل سوعىستى باستاعان جوقپىز، ءبىراق پرەزيدەنت ترامپ تۇسىندا ونى اياقتايمىز. بۇل رەجيمدى اۋىستىرۋ سوعىسى ەمەس، الايدا رەجيم وزگەرۋى ءتيىس جانە الەم بۇدان ۇتادى. «امەريكاعا ءولىم» جانە «يزرايلگە ءولىم» دەپ ۇرانداتقان رەجيم «امەريكادان اجال» جانە «يزرايلدەن اجال» قۇشتى، - دەدى پيت حەگسەت.
ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش- تىڭ نەگىزگى ماقساتتارى - يراننىڭ شابۋىلداۋشى زىمىراندارىن، زىمىران ءوندىرىسىن، اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىن جانە قاۋىپسىزدىك ينفراقۇرىلىمىن جويۋ، سونداي-اق ەلدىڭ يادرولىق قارۋعا يە بولۋىنا جول بەرمەۋ.
حەگسەت قاقتىعىستىڭ سوزىلاتىنى تۋرالى بولجامداردى جوققا شىعارعانىمەن، ناقتى مەرزىمىن دە اتاعان جوق. ول يران اۋماعىندا امەريكالىق قۇرلىق اسكەرلەرى جوق ەكەنىن راستادى، ءبىراق بولاشاق ارەكەتتەرگە قاتىستى جان-جاقتى تۇسىنىكتەمە بەرمەيتىنىن ايتتى.
- ءبىز يران حالقى بۇل مۇمكىندىكتى پايدالانادى دەگەن ۇمىتتەمىز. پرەزيدەنت ترامپ ولاردىڭ ۋاقىتى كەلگەنىن ايقىن جەتكىزدى، - دەدى پەنتاگون باسشىسى.
حەگسەت اسكەري قيمىلدار ادام شىعىنىنا اكەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- سوعىس - توزاق، بۇل ءاردايىم سولاي بولادى. ءبىز قازا تاپقان ءتورت امەريكالىقتىڭ جانە جارالانعانداردىڭ قۇرمەتىنە تاعزىم ەتەمىز، - دەدى ول.
بۇعان قوسا، ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى شتاب باستىقتارى بىرىككەن كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى دەن كەين يرانداعى اسكەري ماقساتتارعا جەتۋ كۇردەلى بولاتىنىن جانە قوسىمشا كۇش-جىگەردى تالاپ ەتەتىنىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وپەراتسيانىڭ باستاپقى كەزەڭىندە يراننىڭ باسقارۋ جانە باقىلاۋ ينفراقۇرىلىمىنا، اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنە، بالليستيكالىق زىمىران پوزيتسيالارىنا جانە بارلاۋ جۇيەلەرىنە سوققى جاسالعان. بۇل قارسى تاراپتىڭ ارەكەتتەرىن ۇيلەستىرۋ جانە جاۋاپ بەرۋ مۇمكىندىگىن شەكتەۋگە باعىتتالعان.
سونداي-اق كەين اسكەري شىعىنداردى باعالاۋ ءۇشىن ۋاقىت قاجەت ەكەنىن، ال بولاشاقتاعى ماقساتتاردى انىقتاۋ كەزىندە بۇل دەرەكتەر ەسكەرىلەتىنىن ايتتى.