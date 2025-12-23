نەتانياحۋ يراندى يزرايلگە قارسى ارەكەت ەتسە، قاتاڭ جاۋاپ قايتارىلاتىنىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر يزرايل وقيعانىڭ كەز كەلگەن وربۋىنە دايىن ەكەنىن جانە ا ق ش پرەزيدەنتىمەن يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىن تالقىلاۋعا نيەتتى ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ يزرايل يراننىڭ جاقىندا وتكىزگەن اسكەري جاتتىعۋلارىنان حاباردار ەكەنىن جانە جاعدايدى مۇقيات باقىلاپ وتىرعانىن ءمالىم ەتتى. ول بۇل تۋرالى دۇيسەنبى كۇنى يەرۋساليمدە گرەكيا پرەمەر-ءمينيسترى كيرياكوس ميتسوتاكيس جانە كيپر پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديسپەن بىرلەسكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا حابارلادى.
- ءبىز مۇنى باقىلاپ، بارلىق قاجەتتى دايىندىق جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىرمىز. مەن يرانعا انىق ايتقىم كەلەدى: يزرايلگە قارسى كەز كەلگەن ارەكەت وتە قاتاڭ جاۋاپپەن قايتارىلادى، - دەپ اتاپ ءوتتى نەتانياحۋ.
ونىڭ ايتۋىنشا، تەگەراننىڭ يادرولىق قىزمەتى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ۆاشينگتونعا الداعى ساپارى كەزىندە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن تالقىلاناتىن تاقىرىپتاردىڭ ءبىرى بولادى.
نەتانياحۋ سوڭعى شيەلەنىستەرگە قاراماستان، يزرايل يرانمەن قاقتىعىسقا ۇمتىلمايتىنىن جانە ايماقتاعى تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىككە مۇددەلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن يران ب ا ق- تارى ەلدىڭ بىرنەشە قالاسىندا زىمىران جاتتىعۋلارى وتكەنىن حابارلاعان بولاتىن. باتىس ەلدەرى يراننىڭ زىمىراندىق مۇمكىندىكتەرىن تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدى تۇراقسىزداندىرۋعا قابىلەتتى فاكتور رەتىندە قاراستىرادى، ال تەگەران يادرولىق قارۋ جاساۋ نيەتىن جوققا شىعارىپ وتىر.
كەزدەسۋ بارىسىندا يزرايل، گرەكيا جانە كيپر كوشباسشىلارى سونداي-اق قاۋىپسىزدىك جانە ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە، سونىڭ ىشىندە شىعىس جەرورتا تەڭىزى مەن ەۋروپا اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋعا باعىتتالعان ينفراقۇرىلىم مەن ەنەرگەتيكالىق جوبالاردى دامىتۋعا كەلىستى.
The Times of Israel اتاپ وتكەندەي، گرەكيا، كيپر جانە يزرايل اراسىنداعى ونىنشى ءۇشجاقتى سامميت افينى، نيكوسيا جانە تەل- اۆيۆتىڭ شىعىس جەرورتا تەڭىزىندە جەدەل ارەكەت ەتۋ كۇشتەرىن قۇرۋ مۇمكىندىگىن زەرتتەپ جاتقانى تۋرالى حابارلامالار اياسىندا ءوتتى. بۇل تالقىلاۋلار گرەكيانىڭ ايماقتا تۇركيانىڭ اسكەري قاتىسۋى مەن ىقپالىنىڭ كەڭەيۋىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىعىنىڭ ارتۋىنان تۋىنداپ وتىر.
سامميتتە ءسوز سويلەگەن نەتانياحۋ ايماقتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە دە توقتالدى، ول انكارانى تىكەلەي اتاعان جوق، ءبىراق كەيبىر مەملەكەتتىڭ ءوز ىقپالىن ارتتىرۋ ارەكەتتەرىن ايقىن مەڭزەدى.
- ءبىزدىڭ بارلىق ەلىمىزدى بۇرىن ءارتۇرلى يمپەريالار جاۋلاپ العان، ءبىراق باتىلدىق پەن قۇرباندىقتىڭ ارقاسىندا ءبىز قازىرگى زاماندا تاۋەلسىزدىككە قول جەتكىزدىك. يمپەريالاردى قالپىنا كەلتىرۋدى جانە ءبىزدىڭ جەرلەرىمىزگە ۇستەمدىك ەتۋدى ارماندايتىندارعا ايتارىم - ول تۋرالى ۇمىتىڭىزدار. بۇل بولمايدى، - دەپ مالىمدەدى ول.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ايتۋىنشا، يزرايل، گرەكيا جانە كيپر ءوز قاۋىپسىزدىگىن وزدىگىنەن قامتاماسىز ەتە الادى، ال ءۇشجاقتى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ بۇل الەۋەتتى ودان ءارى ارتتىرادى.
بۇعان دەيىن يزرايل ليۆان اۋماعىنداعى «حەزبوللا» نىساندارىنا سوققى جاساعانى بەلگىلى بولدى.
سونداي-اق ا ق ش سەناتورى حاماس پەن حەزبوللانىڭ قايتا قارۋلانىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا