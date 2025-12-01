نەتانياحۋ پرەزيدەنتتەن راقىمشىلىق سۇرادى
استانا. قازاقپارات - يزرايل حالقى تەل-اۆيۆ كوشەلەرىنە شىقتى. جيىلعان جۇرت پرەزيدەنت رەزيدەنسياسى جانىنا جينالدى. ولار پرەمەر- مينيستر بينيامين نەتانياحۋدىڭ راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قابىلداماۋدى تالاپ ەتىپ جاتىر.
«يزرايل ۇكىمەت باسشىسى جەمقورلىق پەن الاياقتىق جاسادى جانە قىزمەتىن اسىرا پايدالاندى»، - دەيدى ەل. پرەزيدەنت كەڭسەسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا ءوتىنىش نەتانياحۋدىڭ جەكە جازعان حاتى مەن قورعاۋشىسى جولداعان 111 بەتتىك قۇجاتتان تۇرادى. ول حاتىندا «اپتاسىنا ءۇش رەت سوتقا بارۋ مەملەكەتتى باسقارۋعا كەدەرگى كەلتىرەدى»، - دەپ جازعان.
يزرايل پرەزيدەنتى سوتتالعاندارعا راقىمشىلىق جاساۋعا قۇقىعى بار. «ال تەرگەۋ اياقتالماعان كۇدىكتىگە مۇنداي شەشىم قوعامنىڭ مۇددەسىنە ساي دەپ تانىلسا عانا قابىلدانۋى مۇمكىن»، - دەيدى ساراپشىلار.
رونيت ليەۆين-شنۋر، ساراپشى:
- ەگەر نەتانياحۋعا راقىمشىلىق جاريالانسا، يزرايلدە تاۋەلسىز سوت بار، بارلىعى زاڭعا باعىنادى دەۋ قيىن بولادى. بۇل يزرايل مەملەكەتىنىڭ دەموكراتيالىق تۇراقتىلىعىنا نۇقسان كەلتىرۋى مۇمكىن. ساياسي تۇرعىدان العاندا نەتانياحۋعا راقىمشىلىق جاسالسا، ول كەلەسى سايلاۋدا دا پرەمەر-مينيستر رەتىندە قىزمەتىن جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك الادى.
