نەتانياحۋ حاماس مۇشەلەرىنە راقىمشىلىق جاسالۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يزرايل پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ مالىمدەمەسى ۆاشينگتوندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسۋ قارساڭىندا ايتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جەكسەنبى كۇنى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ Fox News ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا حاماس جەتەكشىلەرى بارلىق يزرايلدىك كەپىلگە الىنعانداردى بوساتىپ، گازا سەكتورىنان كەتۋگە كەلىسسە، ولارعا راقىمشىلىق جاساۋعا دايىن ەكەنىن ايتتى.
- ەگەر حاماس جەتەكشىلەرى سوعىستى توقتاتىپ، كەپىلگە الىنعانداردىڭ بارلىعىن بوساتسا، ءبىز ولاردىڭ كەتۋىنە رۇقسات بەرەمىز، - دەگەن ول الداعى ارەكەتتەر ءالى تالقىلانىپ جاتقانىن باسا ايتتى.
ونىڭ سوزدەرى ترامپ اكىمشىلىگى ازىرلەگەن ا ق ش- تىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارى تۋرالى تاراپ كەتكەن اقپاراتتى راستادى.
23 -قىركۇيەكتە ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ وتىرىسىندا ترامپ اراب جانە مۇسىلمان مەملەكەتتەرىنىڭ باسشىلارىنا گازا سەكتورىنا ارنالعان 21 تارماقتان تۇراتىن جوسپاردى تانىستىردى، وندا حاماس- تى بولاشاقتا اۋماقتى باسقارۋعا قاتىسۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرۋ ۇسىنىلعان.
جوباعا سايكەس، حاماس سودىرلارى 48 ساعات ىشىندە كەپىلگە الىنعان 48 يزرايل ازاماتىن بوساتۋ كەرەك، سودان كەيىن ولارعا انكلاۆ اۋماعىنان وتۋگە رۇقسات بەرىلەدى. ءوز كەزەگىندە يزرايل سوعىس باستالعالى قاماۋعا الىنعان جۇزدەگەن پالەستينالىق تۇتقىندى بوساتىپ، قازا تاپقان پالەستينالىقتاردىڭ دەنەسىن تاپسىرادى.
جوسپار گازا سەكتورىندا حالىقارالىق تۇراقتاندىرۋ كۇشتەرىنىڭ قاتىسۋىمەن پالەستينالىق تەحنوكراتتاردان تۇراتىن ۋاقىتشا اكىمشىلىك قۇرۋدى كوزدەيدى. بۇل كۇش قاۋىپسىزدىك پەن جاڭا پالەستينا پوليتسياسىنىڭ دايىندىعىنا جاۋاپتى بولادى.
سونداي-اق قۇجاتتا نەتانياحۋدىڭ بيلىكتى پالەستينا ۇلتتىق بيلىگىنە بەرۋ مۇمكىن ەمەستىگى تۋرالى مالىمدەمەلەرىنە قايشى كەلەتىن «پالەستينا مەملەكەتتىلىگىنە سەنىمدى جول» تۋرالى تارماق بار.
جوسپار ترامپتىڭ باسىپ الىنعان باتىس جاعالاۋدى اننەكسيالاماۋ تۋرالى ۋادەسىن قامتيدى جانە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن اراب جانە مۇسىلمان ەلدەرىنىڭ اسكەري قولداۋ كورسەتۋىن قاراستىرادى.
ىشكى ساياسي فاكتورلارعا بايلانىستى يزرايلدىڭ وزىندە جاعداي قيىندادى.
The Times of Israel باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، نەتانياحۋ سوڭعى كۇندەرى ءوزىنىڭ جاقىن كەڭەسشىلەرىمەن، سونىڭ ىشىندە ا ق ش- تىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف پەن دجارەد كۋشنەرمەن پوزيتسيالارىن كەلىسۋ ماقساتىندا جابىق كەزدەسۋلەر وتكىزگەن.
الايدا، نەتانياحۋعا يزرايلدىڭ باسقارۋشى كواليتسياسى ىشىندە حاماس-قا قاتىستى كەز كەلگەن جەڭىلدىككە ءۇزىلدى-كەسىلدى قارسىلىق بىلدىرەتىن وڭشىل سەرىكتەستەرى تاراپىنان قىسىم كۇشەيىپ كەلەدى.
حاماس- قا راقىمشىلىق جاساۋ مۇمكىندىگى تۋرالى اقپارات يزرايلدىك وڭشىل توپتاردىڭ وتكىر رەاكسياسىن تۋدىردى.
ۆاشينگتونداعى جانە اراب ەلدەرىندەگى وپتيميزم ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ءوزى وسى تۇستا وپتيميستىك تانىتىپ وتىر. الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازبالارىندا دونالد ترامپ «بارلىق تاراپ العاش رەت ەرەكشە جاڭالىققا ەلەڭدەپ وتىر» جانە كەلىسىم جاقىن كۇندەرى جاريالانۋى مۇمكىن دەپ مالىمدەدى.
ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس سونداي-اق كەلىسسوزدەردىڭ «قيىن، ءبىراق سوڭعى ايلارعا قاراعاندا ءۇمىت كۇتەرلىك» ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
جاريالانعان مالىمەتتەر اراب الەمىندە دە قىزۋ رەاكسيا تۋدىردى. يوردانيا كورولى 2 ابداللا جوسپاردىڭ كوپ تارماعى اراب ەلدەرىنىڭ بۇرىن ايتىلعان ۇستانىمدارىنا سايكەس كەلەتىنىن، ءبىراق سوڭعى نۇسقاسى ايتارلىقتاي تۇزەتۋلەردى قاجەت ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق اراب ب ا ق- تارى يزرايلدىڭ قاتارداعى نىساندارعا جاقىندا جاساعان سوققىلارىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىقتى اتاپ ءوتتى، بۇل دوحانىڭ دەلدال رەتىندەگى ءرولىن قيىنداتۋى مۇمكىن.
ترامپ دۇيسەنبى كۇنى اق ۇيدە نەتانياحۋدى قابىلدايتىنى حابارلاندى. امەريكا اكىمشىلىگى كەلىسسوز ناتيجەسىندە مامىلەنىڭ پارامەترلەرى بويىنشا كەلىسىم تۋرالى حابارلاندىرۋعا اكەلۋ مۇمكىندىگىن جوققا شىعارمايدى، ءبىراق يزرايل باسشىلىعى نەگىزگى ماسەلەلەردە «ماڭىزدى كەلىسپەۋشىلىكتەر» بار ەكەنىن مويىندايدى.
وسىعان دەيىن گازادا قازا تاپقانداردىڭ سانى 66 مىڭنان اسقانى تۋرالى جازدىق.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا