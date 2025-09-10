نەتانياحۋ دوحاعا نە ءۇشىن سوققى جاساعانىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى حاماس باسشىلىعىنا جاسالعان سوققىنى تەرروريزمگە قارسى كۇرەس ءۇشىن امالسىزدان بارعان قادام دەپ باعالادى. بۇل تۋرالى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ سەيسەنبى كۇنى قاتار استاناسى دوحاداعى پالەستينالىق حاماس توبىنىڭ شتاب-پاتەرىنە نە ءۇشىن سوققى جاسالعانىن ءتۇسىندىردى.
ول بۇل وپەراتسيانىڭ 6 ادام كوز جۇمعان يەرۋساليم قالاسىنا جاسالعان تەراكت پەن گازا سەكتورىندا 4 اسكەري قىزمەتشى مەرت بولعان يزرايل تانكىسىنە جاسالعان شابۋىلدان كەيىن قولعا الىنعان قادام بولعانىن جەتكىزدى.
بۇل تۋرالى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ كەڭسەسى تاراتقان مالىمدەمەدە ايتىلعان.
قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتسپەن بىرگە ول وسى شابۋىلداردىڭ ارتىندا حاماس تۇرعانىن جانە ولار يزرايل ازاماتتارىن ءولتىرۋدى جوسپارلاۋىن جالعاستىرىپ كەلە جاتقانىن مالىمدەدى.
- 7- قازانداعى قىرعىنعا، ادام ۇرلاۋعا جانە كەشە يەرۋساليم مەن گازادا بولعان شابۋىلدارعا جاۋاپتى حاماس باسشىلىعى. يزرايل ارمياسى جاۋلارىمىز تولىق جويىلعانعا دەيىن توقتامايدى. يزرايلدىڭ قۇرىعى ۇزىن، ول تەرروريزمدى الەمنىڭ كەز كەلگەن جەرىنەن تابادى، - دەدى نەتانياحۋ.
وپەراتسيانى يزرايل قورعانىس ارمياسى (ساحال) مەن شاباك قاۋىپسىزدىك قىزمەتى جۇزەگە اسىردى. ول «وتتى شىڭ» دەپ اتالىپ، حاماس- تىڭ جوعارى باسشىلىعىنا باعىتتالدى.
اراب ب ا ق- تارى قاتارداعى سوققىلار ناتيجەسىندە بەس ادامنىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى. ولار حاماس مۇشەلەرى بولعانىمەن، باسشىلىق قۇرامىنا كىرمەگەنى ايتىلدى.
قازا تاپقانداردىڭ اراسىندا گازا سەكتورىنداعى حاماس كوشباسشىسى حاليل ال-حايدىڭ ۇلى حيمام ال-حايا، حاليل ال-حايدىڭ كەڭسە ديرەكتورى دجيحاد لاباد ابۋ بيلال، سونداي-اق، جوعارى لاۋازىمدى حاماس شەنەۋنىكتەرىنىڭ كۇزەتشىلەرى نەمەسە كەڭەسشىلەرى ابدۋللا ابۋ حاليل، موامەن ابۋ ومار جانە احماد ابۋ ماليك بار.
يزرايل ارمياسى حابارلاعانداي، وپەراتسياعا وننان استام ۇشاق قاتىسىپ، دوحاداعى حاماس باسشىلىعى ورنالاسقان عيماراتقا وننان اسا ءدال سوققى جاسادى. ۇزاق قاشىقتىقتاعى ميسسيانى ورىنداۋ ءۇشىن بىرنەشە رەت ۇشاقتاردىڭ جانارمايىن تولتىرۋ قاجەت بولدى.
ساحال سوققى بەرگەنگە دەيىن ازاماتتارعا كەلەتىن زياندى ازايتۋ شارالارىن قابىلداعانىن، سونىڭ ىشىندە جوعارى دالدىكتەگى قارۋ قولدانىلعانىن جانە قوسىمشا بارلاۋ مالىمەتتەرى جينالعانىن اتاپ ءوتتى.
ب ا ق حابارلاعانداي، اق ءۇي يزرايلدىڭ جوسپارلانعان شابۋىلى تۋرالى ا ق ش-تى الدىن الا حابارلاعانىن راستادى. امەريكالىق رەسمي تۇلعالار قاتاردى ۆاشينگتوننىڭ نەگىزگى وداقتاسى جانە ا ق ش- تىڭ ءىرى اسكەري بازاسىنىڭ ورنالاسقان ورنى رەتىندە اتاپ ءوتتى.
يزرايلدە وپەراتسيا ۇلكەن ساياسي رەزونانس تۋدىردى. وپپوزيتسيا ليدەرى ياير لاپيد ارميا مەن ارنايى قىزمەتتەردى جاۋعا قارسى جۇرگىزگەن تاماشا وپەراتسيا ءۇشىن قۇتتىقتادى. «ۇلتتىق بىرلىك» پارتياسىنىڭ ليدەرى بەنني گانتس ساياسي جەتەكشىلىك دۇرىس شەشىم قابىلدادى دەپ اتاپ ءوتىپ، يزرايل حاماس تەرروريستەرىن ءاردايىم جانە كەز كەلگەن جەردە قۋىپ ءجۇرۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
- «ەۆرەي قانىنان ارزان نارسە جوق. 7 -قازانداعى قىرعىندى ۇيىمداستىرعاندارعا شابۋىل جاساۋ شەشىمى تاريحي قادام بولدى»، - دەدى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى يتامار بەن-گۆير.
قارجى ءمينيسترى بەسالەل سموتريچ تەرروريستەر يزرايلدىڭ ۇزىن قۇرىعىنان قۇتىلا المايتىنىن ايتتى.
وسىعان دەيىن يزرايلدىڭ دوحا شابۋىلى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى تولىق ءوز موينىنا العانى تۋرالى جازدىق.