17:30, 05 - تامىز 2025 | GMT +5
نەتانياحۋ گازانى تولىق جاۋلاپ الۋعا نيەتتى
استانا. قازاقپارات - يزرايل گازانى تولىق باسىپ الۋعا نيەتتى. بۇل تۋرالى پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋ مالىمدەدى. ول اسكەري كەڭسەسىنە انكلاۆتىڭ بارلىق توڭىرەگىندە اسكەري وپەراتسيا جۇرگىزۋ تۋرالى بۇيرىق بەرمەك.
نەگىزگى ماقساتى حاماس-تىڭ كوزىن جويۋ. نەتانياحۋ وزىنە تاعىلعان ايىپتارعا جانە گۋمانيتارلىق كومەكتى شەكتەۋگە قاتىستى حالىقارالىق قىسىمدارعا قاراماستان، گازا سەكتورىن حاماس سودىرلارىنان ازات ەتەمىن دەيدى. الايدا حالىقارالىق قۇقىق قورعاۋشى ورگاندار، گازا سەكتورىندا كۇن سايىن ونداعان بەيبىت تۇرعىن قازا تاۋىپ جاتقانىن العا تارتادى.
24.kz