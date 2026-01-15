ۆەنەسۋەلانىڭ مۇنايدان تۇسكەن تابىسى مەديتسينا سالاسىنا باعىتتالادى - رودريگەس
استانا. KAZINFORM - مۇناي ساتۋدان تۇسەتىن كىرىستەر ۆەنەسۋەلانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن جاقسارتۋعا باعىتتالماق. بۇل جونىندە مەملەكەتتىك VTV تەلەارناسى ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتى دەلسي رودريگەستىڭ مالىمدەمەسىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
ول ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلا مۇنايىنىڭ ساتىلۋىن «شەكتەۋسىز مەرزىمگە» باقىلاۋدا ۇستايتىنى تۋرالى مالىمدەمەسىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
رودريگەس بيلىك وكىلدەرى كوپ جىلدان بەرى داعدارىستان زارداپ شەگىپ كەلە جاتقان دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا ارنالعان ارنايى جوسپار ازىرلەپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇناي-گاز سەكتورىنان ۆەنەسۋەلاعا تۇسەتىن ءاربىر دوللار ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ قاجەتتىلىكتەرىن وتەۋگە جۇمسالماق.
رودريگەس بۇل جوسپار اياسىندا 75 مەديتسينالىق مەكەمە انىقتالعانىن حابارلادى. سونىمەن قاتار ۆەنەسۋەلالىق ساياساتكەر مۇناي ساتۋدان تۇسكەن تابىستار ۆاشينگتون باسقاراتىن شوتتارعا اۋدارىلادى دەگەن مالىمدەمەلەرگە تۇسىنىكتەمە بەرۋدەن باس تارتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلاعا جاسالعان اسكەري ارالاسۋدان كەيىن ەلدىڭ مۇناي سالاسىنا امەريكالىق كومپانيالار تارتىلاتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
ا ق ش ەنەرگەتيكا ءمينيسترى كريس رايت 7 -قاڭتارداعى مالىمدەمەسىندە ۆەنەسۋەلادا قاجەتتى وزگەرىستەرگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن ەلدىڭ مۇناي ساتىلىمىن باقىلاۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، ۆەنەسۋەلالىق مۇناي «شەكتەۋسىز مەرزىمگە» ساتىلاتىنىن ايتتى.
ەسكە سالا كەتسەك، 7-قاڭتاردا دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا باسشىلىعى ا ق ش- قا 30-50 ميلليون باررەل مۇناي بەرەتىنىن مالىمدەدى.
ال ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس Fox News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ۆاشينگتوننىڭ ۇستانىمىن اشىق ايتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ۆەنەسۋەلاعا ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستاردى ساتۋعا تەك ەل بيلىگى ا ق ش- تىڭ مۇددەسىنە ساي ارەكەت ەتكەن جاعدايدا عانا رۇقسات بەرىلەدى.