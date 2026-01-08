ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:10, 08 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ۆەنەسۋەلادا ا ق ش-تىڭ اسكەري وپەراتسياسى كەزىندە 100 ادام قازا تاپقان

    استانا. قازاقپارات-  ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلاداعى اسكەري وپەراتسياسى كەزىندە 100-دەن اسا ادام قازا تاۋىپ، تاعى 100-گە جۋىق تۇرعىن جاراقات الدى.

    Мадуро, Венесуэла
    Фото: www.cbsnews.com

     بۇل تۋرالى ەلدىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى ديوسدادو كابەلو حابارلادى. ول سونداي-اق شابۋىل كەزىندە ەل پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونىڭ اياعى جارالانعانىن، ال زايىبى سيليا فلورەستىڭ باسىنا زاقىم كەلگەنىن ايتتى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، 3- قاڭتاردا ا ق ش ۆەنەسۋەلادا اسكەري وپەراتسيا جۇرگىزدى. بىرنەشە وڭىردە جارىلىستار بولىپ، ازاماتتىق جانە اسكەري نىساندار سوققىعا ۇشىرادى. قازىر مادۋرو مەن ونىڭ ايەلى نيۋ-يوركتەگى برۋكلين تەرگەۋ اباقتىسىندا جاتىر. ولارعا ەسىرتكى ساۋداسى جانە قارۋ ساقتاۋ باپتارى بويىنشا ايىپتار تاعىلعان.

     24.kz 

