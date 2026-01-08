19:10, 08 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ۆەنەسۋەلادا ا ق ش-تىڭ اسكەري وپەراتسياسى كەزىندە 100 ادام قازا تاپقان
استانا. قازاقپارات- ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلاداعى اسكەري وپەراتسياسى كەزىندە 100-دەن اسا ادام قازا تاۋىپ، تاعى 100-گە جۋىق تۇرعىن جاراقات الدى.
بۇل تۋرالى ەلدىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى ديوسدادو كابەلو حابارلادى. ول سونداي-اق شابۋىل كەزىندە ەل پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونىڭ اياعى جارالانعانىن، ال زايىبى سيليا فلورەستىڭ باسىنا زاقىم كەلگەنىن ايتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 3- قاڭتاردا ا ق ش ۆەنەسۋەلادا اسكەري وپەراتسيا جۇرگىزدى. بىرنەشە وڭىردە جارىلىستار بولىپ، ازاماتتىق جانە اسكەري نىساندار سوققىعا ۇشىرادى. قازىر مادۋرو مەن ونىڭ ايەلى نيۋ-يوركتەگى برۋكلين تەرگەۋ اباقتىسىندا جاتىر. ولارعا ەسىرتكى ساۋداسى جانە قارۋ ساقتاۋ باپتارى بويىنشا ايىپتار تاعىلعان.
24.kz