21:31, 15 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ۆەنەسۋەلادا 400 دەن استام تۇتقىن تۇرمەدەن بوساتىلدى
استانا. قازاقپارات- ۆەنەسۋەلادا ءتورت جۇزدەن استام تۇتقىن تۇرمەدەن بوساتىلدى. بۇل تۋرالى ەلدىڭ ۇلتتىق اسسامبلەيا ءتوراعاسى، پارلامەنتتىك سەسسيا بارىسىندا مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلا ۇكىمەتى ءبىرقاتار وپپوزيتسيا قايراتكەرلەرىنىڭ بوستاندىققا شىققانىن حابارلاعان ەدى. ولاردىڭ ناقتى ەسىمدەرى جاريا ەتىلمەدى. الايدا جەرگىلىكتى ۇكىمەتتىك ەمەس، قۇقىق قورعاۋ ۇيىمدارى بيلىك باسىنداعىلار كەلتىرگەن دەرەكتەرمەن كەلىسپەيدى. ولاردىڭ سوزىنشە، 8 -قاڭتاردان باستاپ ەلدە نەبارى 70-كە جۋىق تۇتقىن بوساتىلعان. (Foro Pe-nal) ) فورو پەنال ۇيىمىنىڭ مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، ۆەنەسۋەلادا 800-گە جۋىق ساياسي تۇتقىن قاماۋدا وتىر. ءبىرازى 2024 -جىلى مادۋرونى قايتا سايلاۋعا قارسى شەرۋگە قاتىسقانى ءۇشىن ۇستالعان.
24.kz