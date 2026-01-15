ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:31, 15 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ۆەنەسۋەلادا 400 دەن استام تۇتقىن تۇرمەدەن بوساتىلدى

    استانا. قازاقپارات-  ۆەنەسۋەلادا ءتورت جۇزدەن استام تۇتقىن تۇرمەدەن بوساتىلدى. بۇل تۋرالى ەلدىڭ ۇلتتىق اسسامبلەيا ءتوراعاسى، پارلامەنتتىك سەسسيا بارىسىندا مالىمدەدى. 

    Венесуэла
    Фото: http://aaa-russia.com/

     بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلا ۇكىمەتى ءبىرقاتار وپپوزيتسيا قايراتكەرلەرىنىڭ بوستاندىققا شىققانىن حابارلاعان ەدى. ولاردىڭ ناقتى ەسىمدەرى جاريا ەتىلمەدى. الايدا جەرگىلىكتى ۇكىمەتتىك ەمەس، قۇقىق قورعاۋ ۇيىمدارى بيلىك باسىنداعىلار كەلتىرگەن دەرەكتەرمەن كەلىسپەيدى. ولاردىڭ سوزىنشە، 8 -قاڭتاردان باستاپ ەلدە نەبارى 70-كە جۋىق تۇتقىن بوساتىلعان. (Foro Pe-nal) ) فورو پەنال ۇيىمىنىڭ مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، ۆەنەسۋەلادا 800-گە جۋىق ساياسي تۇتقىن قاماۋدا وتىر. ءبىرازى 2024 -جىلى مادۋرونى قايتا سايلاۋعا قارسى شەرۋگە قاتىسقانى ءۇشىن ۇستالعان.

     24.kz 

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار