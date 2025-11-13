ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنە ا ق ش ايىپ تاقسا، ول «زاڭدى نىساناعا» اينالۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو ەگەر وعان ەسىرتكى ساۋداسىنا نەمەسە تەرروريزمگە قاتىسى بار دەگەن رەسمي ايىپ تاعىلسا، ا ق ش ءۇشىن «زاڭدى نىساناعا» اينالۋى مۇمكىن.
بۇل تۋرالى Politico باسىلىمى بۇل جاعدايمەن جاقسى تانىس دەرەككوزىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
اگەنتتىك دەرەگىنشە، ۆاشينگتوندا ۆەنەسۋەلا باسشىسىنا قارسى ءىس-قيمىلدىڭ جاڭا نۇسقالارى تالقىلانىپ جاتىر. مۇنىڭ ءبارى ا ق ش- تىڭ ەسىرتكى كارتەلدەرىنە قارسى كۇرەس اياسىندا جۇزەگە اسىرىلۋى مۇمكىن.
«انىعىندا ءبىز ەسىرتكى ساتۋشىلار مەن تەرروريستەردى قۋدالاپ جاتقان جوقپىز با؟» دەدى اگەنتتىككە سۇحبات بەرگەن دەرەككوز.
بۇرىنعى امەريكالىق شەنەۋنىكتەردىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ جوسپارى - ۆەنەسۋەلا باسشىسىن بيلىكتەن كەتۋگە ماجبۇرلەۋ. بۇل ارەكەت رەسمي تۇردە «رەجيمدى اۋىستىرۋ» دەپ جاريالانبايدى، سوندىقتان ۆاشينگتون ۆەنەسۋەلادا تۋىنداۋى مۇمكىن سالدار ءۇشىن از جاۋاپكەرشىلىك ارقالايدى.
«ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل ءتاسىل ترامپقا حالىقارالىق ارەنادا ءالسىز بولىپ كورىنبەۋگە جانە ۆەنەسۋەلاداعى جاعدايعا تىكەلەي ارالاسپاي-اق ساياسي قىسىم كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى»، دەپ جازدى Politico باسىلىمى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ا ق ش- ۆەنەسۋەلا شيەلەنىسىنە بايلانىستى امەريكالىق اۋە تاسىمالداۋشىلار توبى كاريب تەڭىزىنە كەلگەنىن حابارلاعانبىز.
ا ق ش- تىڭ ءبىر توپ ۇشاق تاسىمالداۋشىسى كاريب تەڭىزىنىڭ ايدىنىنا ەندى، ولاردى الەمدەگى ەڭ ءىرى جانە ەڭ جاڭا «دجەرالد فورد» ۇشاق تاسۋشى كەمەسى باستاعان.
پرەزيدەنت دونالد ترامپ توپتى وسىندا جىبەرۋ تۋرالى بۇيرىقتى ۆەنەسۋەلادان تارايتىن ەسىرتكى تاسىمالىنا قارسى كۇرەس اياسىندا بەرگەنىن مالىمدەدى.
پەنتاگون ترامپتىڭ شەشىمى تۋرالى 24 -قازاندا حابارلاعان. ول كەزدە اۋە تاسىمالداۋشىلار توبى سولتۇستىك تەڭىزدە، ەۋروپا جاعالاۋىندا ورنالاسقان ەدى.
ا ق ش فلوتى مەن اسكەري اۆياتسياسى سوڭعى بىرنەشە ايدا كاريب تەڭىزى مەن تىنىق مۇحيتىندا ەسىرتكى تاسىمالداۋعا قاتىسى بار دەلىنگەن شاعىن كەمەلەرگە سوققى جاساپ كەلەدى. رەسمي مالىمەتكە ساي، وسىنداي 19 وپەراتسيا جۇرگىزىلىپ، كەمىندە 76 ادام قازا تاپقان.
ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ەل باسشىلىعى ا ق ش- تىڭ ارەكەتىن «بيلىكتى قۇلاتۋ ءۇشىن قولدان داعدارىس تۋدىرىپ وتىر» دەپ ايىپتادى.
11 -قاراشادا اۋە تاسىمالداۋشىلار توبى ا ق ش- تىڭ وڭتۇستىك قولباسشىلىعىنا قاراستى ايماققا، ياعني كاريب تەڭىزى مەن لاتىن امەريكاسىن قامتيتىن وڭىرگە كىردى.
«دجەرالد فورد» اۋە تاسىمالداۋشىسىندا ونداعان جويعىش ۇشاق ورنالاسقان. ەكيپاج بەن ۇشۋ پەرسونالىنىڭ جالپى سانى 4,5 مىڭنان اسادى. كەمەنى زىمىراندى جويعىش كەمەلەر مەن وزگە دە اسكەري جانە قولداۋشى كەمەلەرى باستاپ ءجۇر.
پەنتاگون وكىلى شون پارنەللدىڭ ايتۋىنشا، اۋە تاسىمالداۋشىلار توبىنىڭ كاريب تەڭىزىنە كەلۋى ا ق ش- قا ايماقتاعى ەسىرتكى تاسىمالىن تيىمدىرەك باقىلاپ، جولىن كەسۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇعان دەيىن دە ا ق ش ۆەنەسۋەلا ماڭىنا ءبىراز اسكەري كۇشىن شوعىرلاندىرعان: پۋەرتو- ريكودا 10 F-35 جويعىشى تۇر، سونداي-اق ايماقتا اتومدىق سۇڭگۋىر قايىق پەن سەگىز اسكەري كەمە (ءۇش ەسمينەتس، ءبىر كرەيسەر، جاعالاۋ كۇزەتىنىڭ كەمەسى جانە ءۇش دەسانتتىق كەمە) بار.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازان ايىندا ا ق ش- تىڭ ەڭ ءىرى اۋە تاسىمالداعىشى ۆەنەسۋەلاعا باعىت العانىن حابارلاعانبىز.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى