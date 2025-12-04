ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى ترامپپەن نە تۋرالى اڭگىمەلەسكەنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو وتكەن ايدىڭ سوڭىندا ا ق ش- تىڭ كاريب تەڭىزىندەگى اسكەري كۇشتەرىنىڭ كۇشەيۋى كەزىندە اق ءۇي باسشىسى دونالد ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنىن راستادى، دەپ حابارلايدى Al Jazeera.
- التى جىل اتقارعان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى قىزمەتىندە مەن ديپلوماتيالىق ساقتىققا ۇيرەندىم. كەيىنىرەك قولباسشىمىز چاۆەستىڭ تالىمگەرى رەتىندە سىرتقى ىستەر ءمينيسترى قىزمەتىندە تاجىريبە جيناعان مەن پرەزيدەنت لاۋازىمىندا ساقتىقتى بۇرىنعىدان بەتەر قاتتى باعالايتىن بولدىم، - دەدى مادۋرو.
بۇل رەتتە ول ۆەنەسۋەلانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى ۋگو چاۆەستى مەڭزەگەن ەدى. چاۆەستىڭ كەزىندە مادۋرو سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بولعان.
مادۋرو بۇل قوڭىراۋدىڭ ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن ديالوگقا دەگەن قادام بولاتىنىنا قۋاناتىنىن جانە ءوز ەلىنىڭ تەك بەيبىتشىلىككە ۇمتىلاتىنىن جەتكىزدى.
- ماعان ميكروفونمەن جۇزەگە اسىرىلاتىن ديپلوماتيا ۇنامايدى. ماڭىزدى ماسەلەنى تۇبەگەيلى شەشپەيىنشە، تىنىشتىق ساقتاعان دۇرىس، - دەپ مالىمدەدى ۆەنەسۋەلا كوشباسشىسى.
مادۋرو ترامپپەن بولعان اڭگىمە تۋرالى ەندى ايتا بەرمەيتىنىن جانە ءوزىنىڭ تەك «اقىل» مەن قۇرمەتتى دۇرىس كورەتىنىن جەتكىزدى.
جەكسەنبىدە ترامپ ۆاشينگتون مەن كاراكاس اراسىنداعى سوڭعى جىلدارداعى ەڭ كۇردەلى ديپلوماتيالىق داعدارىس كەزىندە ۆەنەسۋەلا كوشباسشىسىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنىن ايتتى.
- مەن ونىمەن قىسقاشا سويلەستىم، وعان بىرنەشە نارسە ايتتىم، نە بولاتىنىن كورەمىز، - دەدى ترامپ اق ۇيدە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
قاراشا ايىنىڭ باسىندا ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ ەسىرتكى كارتەلدەرىنە قارسى ناۋقانى اياسىندا ا ق ش- تىڭ ۇشاق تاسىمالداۋشى كەمەلەرى كاريب تەڭىزىنە كەلدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تا ۆەنەسۋەلادا قۇرلىقتا اسكەري وپەراتسيا بولۋ مۇمكىندىگىن جوققا شىعارمادى.
بۇعان دەيىن ترامپ ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا