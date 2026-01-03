19:01, 03 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى جۇبايىمەن بىرگە ۇستالىپ، ەلدەن ەۆاكۋاتسيالاندى - ترامپ
استانا. KAZINFORM - ا ق ش ۆەنەسۋەلاعا جانە ونىڭ كوشباسشىسى، پرەزيدەنت نيكولاس مادۋروعا قارسى اۋقىمدى وپەراتسيانى ءساتتى جۇرگىزدى. ناتيجەسىندە مادۋرو جۇبايىمەن بىرگە ۇستالىپ، ەلدەن ەۆاكۋاتسيالاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
بۇل تۋرالى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا مالىمدەدى.
- بۇل وپەراتسيا ا ق ش-تىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن بىرلەسىپ جۇرگىزىلدى، - دەپ جازدى ترامپ.
سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتى ۆەنەسۋەلاداعى جاعدايعا قاتىستى باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسى وتەتىنىن حابارلادى. ول 3 -جەلتوقسان كۇنى استانا ۋاقىتىمەن 21:00 دە ترامپتىڭ مار-ا-لاگو رەزيدەنتسياسىندا وتەدى.
بۇعان دەيىن CBS News دونالد ترامپتىڭ ۆەنەسۋەلا نىساندارىنا سوققى جاساۋ تۋرالى بۇيرىق بەرگەنىن حابارلاعان ەدى.