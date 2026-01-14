ۆەنەسۋەلا شيكى مۇناي ەكسپورتىن قايتا جانداندىرادى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپتىڭ ساياساتى ۆەنەسۋەلاعا مۇناي ۇڭعىمالارىن قايتا اشىپ، شيكى مۇناي ەكسپورتىن قايتا جانداندىرۋىنا جول اشتى، دەپ حابارلايدى FOX Business.
ۆەنەسۋەلا سۋلارىنان ەكى سۋپەرتانكەر ءارقايسىسى 1,8 ميلليون باررەل مۇناي تاسىمالدادى. بۇل تاسىمالدار كاراكاس پەن ۆاشينگتون اراسىنداعى كەلىسىم جۇزىندە تاسىمالداناتىن مۇناي پارتياسىنىڭ العاشقىسى بولۋى مۇمكىن.
ەلدىڭ جالپى شيكى مۇناي ءوندىرىسى وتكەن اپتادا تاۋلىگىنە شامامەن 880000 باررەلگە دەيىن تومەندەگەنى اتالىپ ءوتتى، بۇل قاراشا ايىنىڭ سوڭىنداعى تاۋلىگىنە 1,16 ميلليون باررەلدەن تومەندەگەن.
وتكەن اپتادا ترامپ ا ق ش بلوكاداسىنا بايلانىستى 50 ميلليون باررەلگە دەيىن ۆەنەسۋەلالىق مۇنايدى وڭدەۋ جانە ساتۋ جوسپارىن جاريالادى.
ۆەنەسۋەلاعا قارسى ا ق ش- تىڭ اۋقىمدى سانكسيالارى كۇشىندە قالادى، ۆاشينگتون تەك شەكتەۋلى، قاتاڭ باقىلاناتىن مۇناي وپەراتسيالارىنا رۇقسات بەرەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى اق ۇيدە ءىرى ەنەرگەتيكالىق كومپانيالاردىڭ باسشىلارىمەن ۆەنەسۋەلانىڭ مۇناي ونەركاسىبىن قالپىنا كەلتىرۋ ماسەلەسىن تالقىلاعانى حابارلانعان بولاتىن، بۇل كەم دەگەندە 100 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيانى قاجەت ەتەدى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا