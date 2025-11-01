ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى بەنزين مەن گاز باعاسىنا قاتىستى شاعىمداردى قابىلدايتىن جەلى اشتى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى بەنزين مەن ديزەل وتىنىنا قويىلعان باعالىق موراتوريدىڭ بۇزىلۋى، سونداي-اق كەيبىر جانارماي قۇيۋ ستانتسيالارىنداعى سۇيىتىلعان مۇناي گازىنىڭ (اۆتوگازدىڭ) قولجەتىمدىلىگى بويىنشا ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىن تىركەپ جاتىر.
بۇل تۋرالى بۇگىن مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مينيسترلىك باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن جانە وڭىرلىك شتابتارمەن بىرلەسىپ، الىپساتارلىق پەن وتىننىڭ جاساندى تاپشىلىعىن تۋعىزۋعا باعىتتالعان كەز كەلگەن ارەكەتتەرگە قاتاڭ توسقاۋىل قويادى. بەنزين مەن ديزەل وتىنى بويىنشا مينيسترلىك بارلىق قاجەتتى وتىن كولەمى وڭىرلەردىڭ وتىنىمدەرىنە سايكەس جونەلتىلىپ، مۇناي بازالارىندا ساقتالىپ تۇرعانىن اتاپ وتەدى. تاپشىلىققا سەبەپ بولاتىن وبەكتيۆتى فاكتورلار جوق، - دەپ مالىمدەدى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سۇيىتىلعان مۇناي گازى بويىنشا ءوندىرۋشى زاۋىتتاردىڭ بىرىندە جۇرگىزىلگەن جوسپارلى جوندەۋ جۇمىستارى مينيسترلىك تاراپىنان الدىن الا ەسكەرىلىپ، جوعارى سۇرانىس بايقالاتىن وڭىرلەر ءۇشىن قوسىمشا كولەمدەر ءبولىندى. سوندىقتان كەيبىر گاز قۇيۋ بەكەتتەرىندەگى كەزەكتەر جۇيەلى تاپشىلىقپەن ەمەس، ىشكى ءبولۋ جانە لوگيستيكا ماسەلەلەرىمەن بايلانىستى.
- ەگەر ءسىز اي-92 ماركالى بەنزين باعاسىنىڭ نەگىزسىز قىمباتتاۋى نەمەسە ا ج ق س- تا وتىننىڭ بولماۋى سياقتى جاعدايلارعا تاپ بولساڭىز، جەدەل جەلى تەلەفونىنا حابارلاسۋىڭىزدى سۇرايمىز: 77018550248+. قوڭىراۋلار تاۋلىك بويى 24/7 فورماتىندا قابىلدانادى. ءاربىر ءوتىنىش مۇقيات قارالىپ، راستالعان جاعدايدا ادال ەمەس نارىق قاتىسۋشىلارىنا قاتىستى ءتيىستى شارالار قابىلدانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆتىڭ بەنزيننىڭ باعاسىنىڭ وسۋىنە جول بەرىلمەيتىنى تۋرالى ايتقانىن جازدىق.