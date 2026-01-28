14:06, 28 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ءوزىنىڭ تابىسىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ءوزىنىڭ جالاقاسى قانشا ەكەنىن جاريالادى.
بۇگىن پارلامەنت ماجىلىسىندەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا مينيستر 2025 -جىلى جالعىز تابىس كوزى ءوزىنىڭ جالاقىسى بولعانىن ايتتى.
- ەگەر جالاقى جونىندە ايتساق، ونىڭ سوماسى ايىنا 1,2 ميلليون تەڭگەنى قۇرادى. بىزدە سىياقىلار دا بار، ونىڭ كولەمى كورسەتىلگەن (دەكلاراتسيادا)، - دەدى ە. اقكەنجەنوۆ.
وسى ورايدا ول ءبىر جىلداعى تابىسى 20 ميلليون تەڭگەدەن ءسال اسقانىن ناقتىلادى.
بۇعان دەيىن ءماجىلىستىڭ سايتىندا كەيبىر دەپۋتاتتاردىڭ جۇبايلارىنا تيەسىلى كىرىس سوماسى جاريالانعان ەدى.
