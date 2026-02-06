نۇرلان يمام تاعى دا اق ۇيگە باردى
استانا. KAZINFORM - بەلگىلى ءدىن تانۋشى، تەولوگ نۇرلان قاجى بايجىگىت ۇلى ۆاشينگتوندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن ءداستۇرلى قايىرىمدىلىق ءىس-شاراعا باردى.
- امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ استاناسى ۆاشينگتوندا ادەتتەگى 74- تاڭعى اس راسىمىنە قاتىسۋعا كەلدىم. ا ق ش- پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مىرزا ءوزى قاتىساتىن اس بيىل ەكى مىڭداي الەم تۇلعالارىن جينايتىن ەرەكشە القالى جيىن. جاستارىمىز ءبىلىم مەن عىلىم، وركەنيەت پەن مادەنيەتكە ۇمتىلىپ، يماندىلىقپەن ۇشتاسقان سالتىمىزدى بەكەم ۇستانسا، بيىك شىڭداردى باعىندىرىپ، جاھاننىڭ تالاي ەسىكتەرى اشىلاتىنى اقيقات، - دەپ جازدى نۇرلان بايجىگىت ۇلى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
ەسكە سالساق، 2024 -جىلى اقپان ايىندا ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ قاتىسۋىمەن اق ۇيدە قايىرىمدىلىق اسى ءوتتى. حالىقارالىق شاراعا قازاقستاننان ءدىن تانۋشى، تەولوگ، پسيحولوگ نۇرلان قاجى بايجىگىت ۇلى قاتىسقان ەدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ