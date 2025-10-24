نۇربول نازاربايەۆتىڭ پايداسىنا شىعارىلعان سوت شەشىمى كۇشىن جويدى - باس پروكۋراتۋرا
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ بولات نازاربايەۆتىڭ ۇلى نۇربول نازاربايەۆتان زارداپ شەككەنىن سوتقا مالىمدەگەن كاسىپكەردىڭ ءىسى قايتا تەرگەلىپ جاتقانىن ءمالىم ەتتى.
- الماتى قالاسى بويىنشا ەكونوميكالىق تەرگەپ-تەكسەرۋ دەپارتامەنتى (بۇدان ءارى – ە ت د) ك. ەرمەنتايەۆقا تيەسىلى «PORUS» ج ش س- نىڭ جارعىلىق كاپيتالىنىڭ %16 ۇلەسىن زاڭسىز قايتا تىركەۋ فاكتىسى بويىنشا تەرگەپ-تەكسەرۋدى جۇرگىزدى (ق ك- ءنىڭ 249-بابىنىڭ 1-بولىگى). ونىڭ ناتيجەسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس 22.02.2024 ج. قىلمىس قۇرامىنىڭ بولماۋىنا بايلانىستى توقتاتىلدى. كەيىن سوتقا دەيىنگى ءىس جۇرگىزۋ ماتەريالدارىن زەردەلەۋ قورىتىندىسى بويىنشا جانە ك. ەرمەنتايەۆ كەلتىرگەن دالەلدەردى ەسكەرە وتىرىپ، 09.10.2025 ج. بۇرىن قابىلدانعان شەشىمنىڭ كۇشى جويىلدى، - دەپ جازدى باس پروكۋرور ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا.
ايتۋىنشا، وسى ماسەلە بويىنشا قوسىمشا تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر.
- قازىرگى ۋاقىتتا الماتى قالاسى بويىنشا ەتد كەلتىرىلگەن فاكتىلەردى جان-جاقتى جانە وبەكتيۆتى تەكسەرۋگە باعىتتالعان قوسىمشا تەرگەۋ ارەكەتتەرىن جۇرگىزۋدە. سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ بارىسى پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا، - دەپ جازادى بەرىك اسىلوۆ.
ەسكە سالساق، ءماجىلىس دەپۋتاتى ازات پەرۋاشيەۆ سارىاعاش اكىمدىگى بولات نازاربايەۆتىڭ ءىسىن جەلەۋ ەتىپ، باسقا كاسىپكەردىڭ شيپاجايىن تارتىپ العانىن مالىمدەگەن بولاتىن.