گەننادي گولوۆكين تايلاندتا داۋىس بەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى، «World Boxing» ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكين رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مالىمدەدى.
بانگكوك قالاسىندا ءوتىپ جاتقان World Boxing Futures Cup 2026 حالىقارالىق تۋرنيرىنە قاتىسۋ اياسىندا قازاقستاننىڭ تايلاندتاعى ەلشىلىگى جانىنداعى #453 رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىنە كەلىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلداۋ ماسەلەسى بويىنشا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى.
گەننادي گولوۆكين ازاماتتاردىڭ ەل ءۇشىن ماڭىزدى شەشىمدەردى قابىلداۋعا قاتىسۋىنىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمنىڭ مەملەكەتتىڭ ودان ءارى دامۋى مەن نىعايۋىنداعى رولىنە نازار اۋداردى.
ايتا كەتەيىك، وزبەكستان استاناسىنداعى قازاقستان ەلشىلىگىندە ورنالاسقان رەفەرەندۋم ۋچاسكەسى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 07:00 دە ءوز جۇمىسىن باستادى.