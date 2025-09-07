نەمىستەردىڭ كوپشىلىگى زەينەتكە مەرزىمىنەن بۇرىن شىعادى
2024 -جىلى جاڭا زەينەتكەرلەردىڭ تەك %40- ى عانا زاڭمەن بەلگىلەنگەن زەينەت جاسىنا دەيىن جۇمىس ىستەگەن (2024 -جىلى بۇل جاس - 66، ال بولاشاقتا - 67 جاس بولادى)، دەپ حابارلايدى DW Berliner Zeitung گەرمانيانىڭ زەينەتاقى ساقتاندىرۋ قورىنىڭ دەرەكتەرىنە سىلتەمە جاساپ.
اتالعان دەرەكتەرگە سايكەس، 2024 -جىلى شامامەن 937000 ادام العاش رەت كارىلىككە بايلانىستى زەينەتاقى العان. ولاردىڭ ىشىندە شامامەن 559000 ادام ءارتۇرلى شارتتارمەن مەرزىمىنەن بۇرىن زەينەتكە شىققان.
ولاردىڭ ىشىندە شامامەن 225200 ادام ۇزاق ەڭبەك ءوتىلى بار ساقتاندىرىلعان ازاماتتار رەتىندە از مولشەردە زەينەتاقى الۋعا كەلىسىم بەرگەن. بۇل كەم دەگەندە 35 جىل ەڭبەك ءوتىلى بار قىزمەتكەرلەرگە قاتىستى. ولار 63 جاستان باستاپ زەينەتكە شىعا الادى، ءبىراق بەلگىلەنگەن زەينەت جاسىنا دەيىن ءار ءاي ۇشىن ءومىر بويى %0,3 زەينەتاقىدان ايىرىلىپ وتىرادى. مىسالى، ءبىر جىل بۇرىن شىقسا - %3,6- عا از الادى. ەكى جىل بۇرىن - %7,2- عا، جانە سول سياقتى.
ال ەرەكشە ۇزاق ەڭبەك ءوتىلى بار (45 جىل) ساقتاندىرىلعان ازاماتتارعا قاتىستى بۇل شەكتەۋلەر قولدانىلمايدى، ەگەر ولار ەڭ تومەنگى جاسقا جەتسە. 2024 -جىلى بۇل جاس - 64 جاستان ءسال اسقان.
ورتاشا ەسەپپەن العاندا، گەرمانيا تۇرعىندارى 64,7 جاستا زەينەتكە شىعادى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، گەرمانيادا جۇمىسسىزدار سانى ءۇش ميلليوننان استى.