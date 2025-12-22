نەلىكتەن بارلىق زەينەتكەرگە بازالىق زەينەتاقى تولەنبەيدى
استانا. KAZINFORM - ەلدە زەينەتكەرلەردىڭ كەيبىر ساناتىنىڭ بازالىق تولەم الۋ قۇقىعىنا قاتىستى داۋ كونستيتۋتسيالىق سوتتا قارالدى، الايدا قولدانىستاعى ءتارتىپتى وزگەرتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعان جوق
كونستيتۋتسيالىق سوتقا ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى تولەمىن الۋعا قۇقىعى بار ادامداردىڭ ساناتتارىن بەلگىلەيتىن الەۋمەتتىك كودەكستىڭ 205-بابى 1) جانە 2) تارماقشالارىنىڭ كونستيتۋتسياعا سايكەستىگىن قاراۋ تۋرالى وتىنىشتەرى كەلىپ ءتۇستى.
ءوتىنىش بەرۋشىلەر 2016 -جىلعى 1- قاڭتاردان كەيىن تاعايىندالعان ەڭبەك سىڭىرگەن جىلدارى ءۇشىن زەينەتاقى تولەمدەرىن الادى جانە داۋلانىپ وتىرعان نورماعا سايكەس مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى تولەمىن الۋعا قۇقىعى جوق.
- ءوتىنىش بەرۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، زەينەتكەرلەردىڭ ءبىر بولىگىن بازالىق زەينەتاقى الاتىندار قاتارىنان شىعارۋ الەۋمەتتىك مەملەكەتتىڭ نەگىزگى قاعيداتتارىنا قايشى كەلەدى. زەينەتكەرلەردىڭ جەكەلەگەن ساناتىن مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى تولەمىنەن ايىرۋ ولاردىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتارىن بۇزادى.
كونستيتۋتسيالىق سوت كونستيتۋتسيانىڭ 28-بابى 1-تارماعىنا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىنا ەڭ تومەنگى جالاقى مەن زەينەتاقى مولشەرى، جاسىنا بايلانىستى، اۋرۋىنا، مۇگەدەكتىگىنە، اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋىنا جانە وزگە دە زاڭدى نەگىزدەر بويىنشا الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ كەپىلدىك بەرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا
وسىلايشا، كونستيتۋتسيا ەلىمىزدەگى ەكونوميكالىق جاعدايعا، ادامنىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنىڭ سەرپىنىنە، حالىقتىڭ دەنساۋلىق جاعدايىنا جانە اقىلعا قونىمدى ءارى نەگىزدى سيپاتتاعى وزگە دە ولشەمشارتتارعا بايلانىستى زەينەتاقى تولەمدەرىنىڭ ەڭ تومەنگى مولشەرىن قامتاماسىز ەتۋ شارتىمەن، ولاردىڭ مولشەرىن ايقىنداۋدى زاڭنامالىق رەتتەۋ مۇمكىندىگىن جوققا شىعارمايدى.
كونستيتۋتسيالىق سوت ءوتىنىش بەرۋشىلەرگە بۇعان دەيىن دە اتالعان ماسەلەنىڭ كونستيتۋتسياعا سايكەستىگىن تەكسەرىپ، 2023 -جىلعى 8 - ساۋىردەگى № 8 نورماتيۆتىك قاۋلىنى قابىلداعانىن، وندا قۇقىقتىق ۇستانىمدار مەن تەكسەرۋ ناتيجەلەرى بويىنشا شەشىمنىڭ ەگجەي- تەگجەيلى باياندالعانىن ەسكە سالدى. اتالعان نورماتيۆتىك قاۋلى ءوزىنىڭ زاڭدى كۇشىن ساقتايدى.
وتىنىشتەردى كونستيتۋتسيالىق ءىس جۇرگىزۋگە قابىلداۋدان باس تارتىلدى.
ايتا كەتەلىك 2026 -جىلدان باستاپ قازاقستاندا كەيبىر الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ مولشەرى ۇلعاياتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.